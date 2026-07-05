世界盃｜巴西16強撼剋星挪威 安察洛堤︰無針對夏蘭特部署

巴西將在7月6日凌晨4時惡鬥挪威，力爭晉身世界盃8強。挪威4次對賽取得2勝2和，包括1998世界盃分組賽，為巴西唯一未嘗擊敗的對手。巴西教練安察洛堤賽前直言緊張，但沒有針對挪威神鋒夏蘭特的部署。
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肥安︰夏蘭特是非常、非常危險的前鋒
挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃攻入5球，於神射手僅次美斯及麥巴比。肥安直言沒有專門針對夏蘭特戰術，暗示阿仙奴後衛加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）懂得應付夏蘭特︰「大家都認識夏蘭特，是一名非常、非常危險的前鋒。我不用向後衛解釋他的踢法，他們比我更了解吧。」巴西中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)則表示︰「大家會阻止讓夏蘭特獲供應，大家都會嚴防夏蘭特，因為只要一球他就可以改寫戰果。」
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肥安又稱傷癒不久的尼馬可以踢足90分鐘︰「最重要是他可以上陣，他有經驗控制體能及節奏，若我認為巴西需要尼馬，就會派尼馬出場。」肥安坦言尼馬不滿只列後備，但操練認真及深得隊友歡迎︰「球員不會滿足於坐後備，他沒有直接說要出場，但展現了鬥心，是一件好事。」
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挪威98世界盃分組賽曾反勝巴西
巴西4度在國際賽與挪威交手，挪威取得2勝2和不敗佳績，當中包括1998年世界盃分組賽，巴西憑白必圖先開紀錄，挪威由「長人」費奧（T. A. Flo）與歷度（Kjetil Rekdal）連入兩球反勝2︰1，是唯一對巴西不敗的球隊。
巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)有望小腿傷癒先列後備，不過對日本傷出的柏基達則倦勤。