世界盃｜C朗黯然出局！　西班牙絕殺葡萄牙晉級（有片）

十六強最矚目「西葡大戰」揭起戰幔！ 兩隊今場鬥到最後，西班牙臨完場前憑著米基爾馬連奴（Mikel Merino）一箭定江山，以一球氣走葡萄牙。 賽前稱今屆世界盃或成為其「最後一舞」的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗），今場碌碌無為，黯然出局。

【Now世界盃精華】葡萄牙 對 西班牙

紐奴文迪斯不幸中楣 西葡半場互交白卷 兩隊曾於八年前世界盃分組賽碰頭，當年兩隊互攻得燦爛，打成3:3平手，其中C朗拿度更上演帽子戲法。八年後再會，西班牙狀態佔優，今屆世盃狀態火熱的西班牙前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於8分鐘接應丹尼爾奧莫（Dani Olmo）直線，形成「單刀」卻射偏。 C朗於36分鐘有一入球良機，柏度尼圖（Pedro Neto）右路傳中，予遠柱祖奧菲歷斯（Joao Felix）頭槌二傳，可惜傳球不到位，C朗需要伸盡右腳才能勉強射門，西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）一抱入懷。

紐奴文迪斯不幸中楣 西葡半場互交白卷（路透社）

西班牙補時絕殺 C朗最後一場世盃留憾 換邊後兩隊漸趨保守，葡萄牙主力左閘紐奴文迪斯於56分鐘傷出，成為今場轉捩點，其後葡萄牙連組織反擊都略顯困難。 臨完場前補時階段，兩名後備入替的西班牙兵米基爾馬連奴及費倫托利斯（Ferran Torres）炮製入球，米基爾馬連奴接應費倫托利斯直線，「單刀」射近柱得手，「狂牛軍團」於最後階段絕殺葡萄牙，以1:0小勝晉級。 世界盃直播賽程｜美斯率阿根廷對埃及 瑞士哥倫比亞爭入8強

西班牙補時絕殺 C朗最後一場世盃留憾（路透社）

西班牙有驚無險晉級，將於7月11日凌晨3時面對美國及比利時之間的勝方。