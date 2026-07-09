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體育
出版：2026-Jul-09 11:19
更新：2026-Jul-09 11:19

世界盃｜女版夏蘭特齊上位 瑞典俄羅斯模特兒扮駝背入型入格（有片）

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世界盃｜女版夏蘭特齊上位 瑞典俄羅斯模特兒扮駝背姿勢入型入格

世界盃｜女版夏蘭特齊上位 瑞典俄羅斯模特兒扮駝背姿勢入型入格

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代言黃老吉廣告的挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在今屆世界盃攻入7球，配以一頭長髮及表情令不少「非球迷」入坑，在Threads、IG瘋狂洗板。兩名分別來自瑞典及俄羅斯的女模特兒把握機會，在IG Reels推出扮夏蘭特影片而爆紅，人氣急升。

瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅 瑞典模特兒Julia Grop因扮夏蘭特Reels而爆紅

瑞典模特兒Julia Grop在其IG「julieamiini」多次扮演夏蘭特略帶駝背的行路姿勢，因一把金色飄逸秀髮加上神情相似，令該條Reels獲近9000萬觀看次數及340.6萬個讚好。其後她再接再厲，推出扮夏蘭特進食、跑步、暗笑等影片，收視理想。

Julia Grop因被洗板走上扮夏蘭特之路

這名22歲模特兒接受訪問時表示一開始不認識夏蘭特︰「直到社交平台不斷出現夏蘭特的片，加上不少網民留言指二人相似，才開始製作夏蘭特影片。」她承認自己與夏蘭特面型相似，二人皆是金髮碧眼的斯堪的納維亞人。世界盃的「夏蘭特熱潮」令Julia Grop的IG Followers爆升，7月6日為65萬，截至7月9日早上已升至93萬。

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Julia Grop原本在世界盃支持瑞典，但因為已被法國淘汰而改為支持挪威，希望同屬斯堪的納維亞的球隊可以奪冠，亦表示期待有機會見到夏蘭特真身，找回「失散雙胞胎」。

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俄羅斯模特兒的IG Reels破億

扮演夏蘭特沒有專利，俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina亦唔執輸，放下模特兒身分盡情演出射波、戴眼鏡等的夏蘭特，為網民貢獻「夏蘭特表情包」。這名24歲模特兒與母親製作的Reels錄得1億次觀看次數及506.2萬個讚好，IG Followers升至9.2萬。

夏蘭特領軍的挪威，將在7月12日（周日）凌晨5時對英格蘭，ViuTV99台將免費直播這場8強賽事，勝方將與阿根廷或瑞士爭入決賽。

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俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億 俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina貢獻「夏蘭特表情包」，IG Reels破億
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