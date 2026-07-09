瑞典模特兒Julia Grop在其IG「julieamiini」多次扮演夏蘭特略帶駝背的行路姿勢，因一把金色飄逸秀髮加上神情相似，令該條Reels獲近9000萬觀看次數及340.6萬個讚好。其後她再接再厲，推出扮夏蘭特進食、跑步、暗笑等影片，收視理想。

Julia Grop因被洗板走上扮夏蘭特之路

這名22歲模特兒接受訪問時表示一開始不認識夏蘭特︰「直到社交平台不斷出現夏蘭特的片，加上不少網民留言指二人相似，才開始製作夏蘭特影片。」她承認自己與夏蘭特面型相似，二人皆是金髮碧眼的斯堪的納維亞人。世界盃的「夏蘭特熱潮」令Julia Grop的IG Followers爆升，7月6日為65萬，截至7月9日早上已升至93萬。