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體育
出版：2026-Jul-13 16:27
更新：2026-Jul-13 16:27

世界盃︱挪威航空推優惠碼折扣 明撐英格蘭捧盃？

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世界盃︱挪威航空推優惠碼折扣 明撐英格蘭捧盃？

世界盃︱挪威航空推優惠碼折扣 明撐英格蘭捧盃？

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夏蘭特（Haaland）成為今屆世界盃紅人，而挪威航空並因向英國航空下戰書並「願賭服輸」，亦贏取不少曝光率。昨日挪威航空推出優惠碼折扣，以「FBALLCOMINGHOME」明撐英格蘭捧盃。

世界盃︱挪威航空願賭服輸換英航Logo一日後，轉回竹挪威航空頭像 世界盃︱挪威航空守承諾將頭像換成英航標誌一日，獲101.6萬Likes。今日挪威航空已將IG頭像由英航標誌回復到挪威航空標誌 世界盃︱昨日挪威航空推出優惠碼折扣

世界盃八強挪威對英格蘭賽前，挪威航空在社交平台向英國航空下戰書，稱如果挪威勝出，英航需將其IG頭像換成挪威航空的標誌一天，相反若挪威隊出局，挪威航空就會將頭像換成英航標誌。

最終挪威加時不敵英格蘭，挪威航空賽後出Post大方恭喜英格蘭，並守承諾將頭像換成英航標誌一日，獲101.6萬Likes，宣傳效果反應正面。今日挪威航空已將IG頭像由英航標誌回復到挪威航空標誌，並表示「終於，一切回歸正常，社交傳媒部可以休息了。」

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網民︰市場推廣部應加人工

挪威航空IG Followers近日由33萬升至近47萬升勢正好，因此社交傳媒部未有放假，繼續出招。昨日挪威航空推出優惠碼「FBALLCOMINGHOME」予所有航點，將英格蘭Football's Coming Home的口號再發揚光大。有網民十分欣賞挪威航空宣傳手法，留言「市場推廣部應加人工」、「無論賽果如何，挪威航空與英國航空的戰書將成經典」、「我會來挪威旅行，等我」。

1996年推出的英國樂隊The Lightning Seeds、David Baddiel、Frank Skinner合唱的歌曲《Three Lions》，一直都是英格蘭球迷常唱的打氣歌。副歌歌詞「It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home」，達到「洗腦」級，並被不少「非英格蘭」球迷用來嘲諷英格蘭數十年一冠難求。

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