夏蘭特（Haaland）成為今屆世界盃紅人，而挪威航空並因向英國航空下戰書並「願賭服輸」，亦贏取不少曝光率。昨日挪威航空推出優惠碼折扣，以「FBALLCOMINGHOME」明撐英格蘭捧盃。

網民︰市場推廣部應加人工

挪威航空IG Followers近日由33萬升至近47萬升勢正好，因此社交傳媒部未有放假，繼續出招。昨日挪威航空推出優惠碼「FBALLCOMINGHOME」予所有航點，將英格蘭Football's Coming Home的口號再發揚光大。有網民十分欣賞挪威航空宣傳手法，留言「市場推廣部應加人工」、「無論賽果如何，挪威航空與英國航空的戰書將成經典」、「我會來挪威旅行，等我」。

1996年推出的英國樂隊The Lightning Seeds、David Baddiel、Frank Skinner合唱的歌曲《Three Lions》，一直都是英格蘭球迷常唱的打氣歌。副歌歌詞「It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home」，達到「洗腦」級，並被不少「非英格蘭」球迷用來嘲諷英格蘭數十年一冠難求。