世界盃︱阿根廷教練讚球員無衛冕壓力 國際米蘭球員參戰決賽傳統延續

阿根廷以2︰1反勝英格蘭，令美斯有機會連續兩屆世界盃登基。阿根廷教練史卡朗尼感謝球員逆境下鬥心強勁兼無衛冕壓力，將享受7月20日凌晨3時的決賽。而由於哈利卡尼無緣決賽，令拜仁慕尼黑球員出席世界盃決賽傳統告終，相反拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）效力的國際米蘭將延續這個紀錄。
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【Now世界盃精華】四強 - 英格蘭 對 阿根廷
阿根廷繼對埃及落後兩球下再度反勝晉級，史卡朗尼歸功於全隊努力︰「我們經歷了艱難的比賽，陷入困境。阿根廷在面對逆境時，展現出最強大能力。球員就像聞到了血腥味的鯊魚一樣全力以赴、毫不猶豫地向前，是我當時感受到的事。他們射中門楣，也射中了門柱，創造了六、七次的入球機會，我對此感到欣慰，因為大家都戰鬥到了最後一刻，這是最重要的事。」
阿根廷力爭成第3隊衛冕世界盃
歷史上只有2隊曾經連續兩屆贏得世界盃冠軍，分別是意大利（1934、1938）及巴西（1958、1962），但史卡朗尼指美斯在內等球員無衛冕壓力︰「球員的凝聚力很難用言語來形容，我很了解這班球員，他們毫不畏懼，他們身上感受不到任何壓力。踢波時十分純粹，就像七、八歲的小孩子一樣。」史卡朗尼指球員不會想太多︰「他們不會想，噢，要是射失了怎麼辦？也不會受到四強或決賽影響。」
史帥指3月因最終取消的洲際超級盃（Finalissima）而曾分析過西班牙，稱教練團已了解西班牙踢法，已經準備好面對。另外，決賽對手西班牙領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）是史卡朗尼教練課程的導師，獲史卡朗尼讚平易近人︰「我們有一種特別的關係。大家都知道我居住在西班牙，但到決賽當日，抱歉我要嘗試擊敗西班牙，球迷將會看到一場精彩的比賽。」
世界盃｜英格蘭再度大賽心碎 哈利卡尼：「我哋未夠班。」
阿根廷反勝英格蘭的入球功臣拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），延續1982年世界盃決賽來，每屆都有國際米蘭球員。他連續兩屆成為「國際米蘭代表」，當中路明尼加、布林美、朗拿度、馬特拉斯等前輩皆曾在決賽入波。
拜仁慕尼黑球員參戰世界盃紀錄告終
而由於哈利卡尼所屬的英格蘭無緣決賽，令拜仁慕尼黑原本與國際米蘭共享的紀錄告終，今屆成為82年以來首度沒有拜仁球員的決賽。
出席世界盃決賽的國際米蘭球員
1982年︰阿杜布尼（Altobelli）入1球、柏高美（Bergomi）、奧利亞利（Oriali）
1986年︰路明尼加（Rummenigge）入1球
1990年︰布林美（Brehme）入1球、馬圖斯（Matthäus）、奇連士文（Klinsmann）
1994年︰貝爾迪（Berti）
1998年︰朗拿度（Ronaldo）、佐卡夫（Djorkaeff）
2002年︰朗拿度
2006年︰馬特拉斯（Materazzi）
2010年︰史尼達（Sneijder）
2014年︰柏拉斯奧（Palacio）
2018年︰波索域（Brozovic）、比列錫（Perisic）
2022年︰拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
2026年︰拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）