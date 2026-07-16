世界盃︱阿根廷教練讚球員無衞冕壓力　國際米蘭球員參戰決賽傳統延續

阿根廷繼對埃及落後兩球下再度反勝晉級，史卡朗尼歸功於全隊努力︰「我們經歷了艱難的比賽，陷入困境。阿根廷在面對逆境時，展現出最強大能力。球員就像聞到了血腥味的鯊魚一樣全力以赴、毫不猶豫地向前，是我當時感受到的事。他們射中門楣，也射中了門柱，創造了六、七次的入球機會，我對此感到欣慰，因為大家都戰鬥到了最後一刻，這是最重要的事。」

阿根廷力爭成第3隊衛冕世界盃

歷史上只有2隊曾經連續兩屆贏得世界盃冠軍，分別是意大利（1934、1938）及巴西（1958、1962），但史卡朗尼指美斯在內等球員無衛冕壓力︰「球員的凝聚力很難用言語來形容，我很了解這班球員，他們毫不畏懼，他們身上感受不到任何壓力。踢波時十分純粹，就像7、8歲的小孩子一樣。」史卡朗尼指球員不會想太多︰「他們不會想，噢，要是射失了怎麼辦？也不會受到四強或決賽影響。」