Adizero Boston 12跑鞋實測｜adidas大刀闊斧改革 更輕更彈更高CP值的訓練鞋

Boston對於跑手來講有特別意義，除了與馬拉松賽事之巔的波士頓馬拉松同名外，adidas旗下的Boston系列亦深受一眾跑手追捧。最近adidas推出全新的Adizero Boston 12，其設計與上代大大改變，不只輕量化，亦一改鞋底太硬的問題，不少外國鞋評直指Boston 12就是一對平民版Adios Pro 3。
US9重要僅270g 較上代減近30g
筆者只穿過Boston第9和第10代，而第10代起鞋底由boost中底全面改為Lightstrike，加上重量由250g改為310g，不少跑手都反映加厚了的Boston非常不慣，亦少了過去貼地和軟彈的腳感。今次Boston 12一口氣改善了以上問題，首先鞋的形狀與Adios Pro 3看齊變得更流線形，中底厚度由以往40/31.5 mm減至37/30.5mm，重量亦由US9的310g減量至270g，上腳已明顯感到輕巧，前後掌落差更切合快跑人士向前傾時前掌受力的需要。
中底採用上層lightstrike pro下層lightstrike 2.0結構，內置的energy rod玻璃纖維組件亦升級至2.0，鞋面採用密度較梳的纖維網布，透氣度和舒適度亦有提升。而護趾及鞋帶位棄用仿皮物料，改用TPU reinforcement，鞋舌亦和Pro 3一樣用上相近的物料。
Boston 12好穿嗎？
近年adidas跑鞋如adios、Pro 3等都是偏長，今次筆者試穿闊腳版本，個人認為可以考慮先試細半號，Boston 12鞋楦夠闊、鞋面又軟身，就算是「大腳八」亦不怕，但上腳留意要將鞋帶索至最緊。
筆者實際落跑了50公里，當中包括5公里Tempo、15公里長跑等，我認為Boston 12和之前分別頗大。首先是鞋底更軟更彈，前後掌落差的改變明顯更有利跑手離地，每一步停留在地面時間減少對跑手作tempo run更有利，和過去兩代Boston被批評太厚重是完全不同的體驗。
Boston 12最適合變速跑
作為訓練鞋Boston 12可是沒有可挑剔的地方，大熱天時跑夠15公里亦不會覺得濕熱焗腳。但後跟包覆有點不足，鞋帶要更加索緊才可解決問題。用上馬牌車胎大底的抓地力和耐用度自然是首屈一指，由5分速到4分速都可以感受到Boston 12有如常給力，外界指他是平民版Pro 3亦有其理由，因為你可以以它應付輕鬆跑到速度訓練，個人認為以此作變速跑訓練是最合適。
甚麼人適合穿Boston 12？
Boston 12的定位就是一對全能的訓練鞋，讓一眾未有能力或需要穿上比賽碳板鞋的跑手作訓練用，它推力雖然不及Pro 3，但穩定性卻大大提高。如果你只可以挑選一對跑鞋去作速度訓練和輕鬆跑，那麼Boston 12便非常適合。有能力（或財力）當然可以直上Pro 3，但如果單純想要一對快鞋作interval、tempo run，那麼CP值更高、更輕的Magic Speed 3可能是更好選擇。