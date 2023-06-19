Adizero Boston 12跑鞋實測｜adidas大刀闊斧改革 更輕更彈更高CP值的訓練鞋

Boston對於跑手來講有特別意義，除了與馬拉松賽事之巔的波士頓馬拉松同名外，adidas旗下的Boston系列亦深受一眾跑手追捧。最近adidas推出全新的Adizero Boston 12，其設計與上代大大改變，不只輕量化，亦一改鞋底太硬的問題，不少外國鞋評直指Boston 12就是一對平民版 Adios Pro 3 。

US9重要僅270g 較上代減近30g

筆者只穿過Boston第9和第10代，而第10代起鞋底由boost中底全面改為Lightstrike，加上重量由250g改為310g，不少跑手都反映加厚了的Boston非常不慣，亦少了過去貼地和軟彈的腳感。今次Boston 12一口氣改善了以上問題，首先鞋的形狀與Adios Pro 3看齊變得更流線形，中底厚度由以往40/31.5 mm減至37/30.5mm，重量亦由US9的310g減量至270g，上腳已明顯感到輕巧，前後掌落差更切合快跑人士向前傾時前掌受力的需要。

中底採用上層lightstrike pro下層lightstrike 2.0結構，內置的energy rod玻璃纖維組件亦升級至2.0，鞋面採用密度較梳的纖維網布，透氣度和舒適度亦有提升。而護趾及鞋帶位棄用仿皮物料，改用TPU reinforcement，鞋舌亦和Pro 3一樣用上相近的物料。