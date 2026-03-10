為何有些疾病難即時確診 而要「馬後炮」？

「馬後炮」是廣東話諺語，形容事後才明白真相，無補於事。在醫療診斷中，這種情況屢見不鮮：有些疾病症狀初期模糊，須待病程進展才確診。以下以玫瑰疹、帶狀皰疹、流感及甲型鏈球菌喉嚨感染為例，解釋醫療「馬後炮」的成因，幫助家長理解並釋懷。

一、玫瑰疹：玫瑰疹多見於幼童，由人類皰疹病毒引起。孩子高燒3到5天，父母焦急萬分，醫生卻可能說「可能是病毒，觀察一下」。這時化驗也未必能確診，因為病毒濃度低。燒退後，身上冒出紅疹，醫生才確認，「這是玫瑰疹！」這種「馬後炮」緣於紅疹這關鍵線索總在退燒後才出現，讓早期診斷成難題。