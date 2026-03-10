為何有些疾病難即時確診 而要「馬後炮」？

「馬後炮」是廣東話諺語，形容事後才明白真相，無補於事。在醫療診斷中，這種情況屢見不鮮：有些疾病症狀初期模糊，須待病程進展才確診。以下以玫瑰疹、帶狀皰疹、流感及甲型鏈球菌喉嚨感染為例，解釋醫療「馬後炮」的成因，幫助家長理解並釋懷。
一、玫瑰疹：玫瑰疹多見於幼童，由人類皰疹病毒引起。孩子高燒3到5天，父母焦急萬分，醫生卻可能說「可能是病毒，觀察一下」。這時化驗也未必能確診，因為病毒濃度低。燒退後，身上冒出紅疹，醫生才確認，「這是玫瑰疹！」這種「馬後炮」緣於紅疹這關鍵線索總在退燒後才出現，讓早期診斷成難題。
二、帶狀皰疹：帶狀皰疹(生蛇)初期只有局部皮膚紅腫、刺痛，像是過敏，難以確診。幾天後出現水泡，沿神經分布，醫生才說，「原來是生蛇！」水泡是診斷關鍵，沒出現前，醫生和家長都只能猜測。這種「馬後炮」是病毒特性使然，須耐心等待症狀顯露。
三、流感：流感初期症狀似感冒，快速測試可能因病毒量低而呈陰性。幾天後高燒加重，第二次測試才陽性，讓家長感嘆，「早知道再測一次！」這是因為快速測試敏感度有限，早期難捉到病毒。除非用核酸檢測(PCR)，否則「馬後炮」難免，覆診有助確認。
四、甲型鏈球菌喉嚨感染：甲型鏈球菌喉嚨感染初期與感冒無異，喉嚨痛、發燒不夠特異。快速測試或細菌培養需時，若早期細菌量少，可能呈陰性。幾天後出現膿點或高燒，覆診才確診。核酸檢測雖可加快診斷，但非普遍，家長須耐心等待。