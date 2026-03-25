糖尿病與超加工食品：隱藏的健康危機

香港糖尿病患者已超過70萬人，平均每10人便有1人患病，且有年輕化趨勢。國際糖尿病聯盟預測，到 2030年患者將增加至92萬人。近年的研究顯示，中及高度攝取超加工食品 (Ultra-Processed Foods, UPF)可增加二型糖尿病風險達12%至31%。

甚麼是超加工食品？

NOVA食物分類系統將所有食物按加工程度分為四類，而它屬第四類。它們是經工業配方生產的食物，主要用從食物提取的糖、油、脂肪、澱粉、蛋白質，或實驗室合成的添加劑如香精、色素、增味劑配製而成。常見例子包括加工肉類(如香腸、火腿、午餐肉)、即溶湯、即食麵、汽水、薯片、曲奇餅、冷凍薄餅/麵條、早餐穀物等。這些食物口感誘人、保存期長、方便快捷，在香港快餐及外賣文化下極為普遍。