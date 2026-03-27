南蘇丹衝突加劇 威脅平民和救援人員安全

南蘇丹瓊萊(Jonglei)州近日局勢愈趨動盪，政府軍發動的進攻於3月中旬逼近由反對勢力領導的阿科博(Akobo)地區，當地居民進退兩難：要麼在無保護下逃亡，要麼留在當地面對被殺的風險。據了解，部分居民已開始逃往埃塞俄比亞或附近的梅爾(Meer)村。

由於當地已被下達撤離令，無國界醫生的阿科博團隊於3月7日被迫撤離，此舉令為臨近的瘧疾季節所做的關鍵準備工作，以及為當地數十萬居民和流離失所社區提供的基本醫療護理和疫苗接種支援工作，都就此打住——組織早前被政府實施限制，僅於2月中才重新獲准進入當地，評估新近流離失所的社區，並開展瘧疾應對措施，現卻被迫再次撤離。此外，由組織支援的阿科博醫院兒科病房和藥房遭洗劫，內裡藥物和醫療物資盡失，辦公室亦於該周末被不明人士搶掠，對本已脆弱的醫療系統造成更大衝擊。