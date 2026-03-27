南蘇丹衝突加劇 威脅平民和救援人員安全

南蘇丹瓊萊(Jonglei)州近日局勢愈趨動盪，政府軍發動的進攻於3月中旬逼近由反對勢力領導的阿科博(Akobo)地區，當地居民進退兩難：要麼在無保護下逃亡，要麼留在當地面對被殺的風險。據了解，部分居民已開始逃往埃塞俄比亞或附近的梅爾(Meer)村。
由於當地已被下達撤離令，無國界醫生的阿科博團隊於3月7日被迫撤離，此舉令為臨近的瘧疾季節所做的關鍵準備工作，以及為當地數十萬居民和流離失所社區提供的基本醫療護理和疫苗接種支援工作，都就此打住——組織早前被政府實施限制，僅於2月中才重新獲准進入當地，評估新近流離失所的社區，並開展瘧疾應對措施，現卻被迫再次撤離。此外，由組織支援的阿科博醫院兒科病房和藥房遭洗劫，內裡藥物和醫療物資盡失，辦公室亦於該周末被不明人士搶掠，對本已脆弱的醫療系統造成更大衝擊。
自去年3月起，無國界醫生員工和支援的設施已遭受12次攻擊，僅2026年首兩個月已有3次。同在瓊萊州，組織已於1月被迫撤離在蘭基安(Lankien)和皮耶(Pieri)的員工，令當地25萬人無法獲得醫療護理。撤離後暴力事件仍然不斷，而兩地的291名無國界醫生員工中，有1人於3月2日空襲醫院事件中受傷，另有26人因其他暴力事件下落不明，至今仍與組織失聯。
香港救援人員劉曉靜(Lucy)於去年10月前往南蘇丹擔任項目統籌，原定今年4月返港，惟因局勢惡化須提早結束救援工作，於2月返港。仍然心繫當地同事安危的她強調：「醫療設施、病人和醫護人員，必須受到保護。攻擊醫療護理的行為，絕對不可接受。」