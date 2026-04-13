整合課後託管健康校園 提升兒童身心平衡發展

復活節剛過，孩子們是否有個輕鬆的假期？最近內地新聞報道，小朋友在假期坐高鐵旅行也要趕做功課，似乎未能享受假日的歡樂。香港學生的精神健康一直備受關注，即使年幼學生也要不停追趕功課和補習。家長高要求及學業緊迫導致許多孩子情緒長期繃緊，日常沒有時間放鬆，假日家長也甚少帶子女到戶外活動。
最近「在校課後託管服務計劃」擴展至更多小學，釋放婦女勞動力之餘，亦改善基層家庭經濟狀況，也是一項德政。然而，如果政府能夠整合各部門現有的措施，成本效益會更高。
事實上，政府近年推行不少促進兒童健康的政策，《行政長官2024年施政報告》擴展「全校園健康計劃」至全港中、小學，衛生署去年8月宣布向每所參與的學校發放「度身訂造」的《學校健康報告與建議》，針對各校的整體學生健康狀況，建議促進健康的校本措施，改善體能和飲食，從而提升學生的身心健康。康文署近年也積極優化及新建多元化共融遊樂設施，例如2025年底落成的西營盤海濱公園、啟德體育園的「五行童樂園」、還有2026年1月正式啟用的將軍澳南公園第二期等，既有不少兒童遊樂設施，也適合親子活動，讓小朋友玩耍，同時提升身心平衡發展。
然而相關安排宣傳不足，家長未必知道這些設施，家長也缺乏健康素養，只關注孩子的學業成績。現時課後託管服務主要幫助孩子處理功課，如果可以增添一些戶外活動，配合校園健康計劃及共融設施，讓孩子們紓緩情緒、勞逸兼備， 並鼓勵家長假日多帶孩子作親子活動，對兒童健康發展更具裨益。