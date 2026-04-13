整合課後託管健康校園 提升兒童身心平衡發展

復活節剛過，孩子們是否有個輕鬆的假期？最近內地新聞報道，小朋友在假期坐高鐵旅行也要趕做功課，似乎未能享受假日的歡樂。香港學生的精神健康一直備受關注，即使年幼學生也要不停追趕功課和補習。家長高要求及學業緊迫導致許多孩子情緒長期繃緊，日常沒有時間放鬆，假日家長也甚少帶子女到戶外活動。

最近「在校課後託管服務計劃」擴展至更多小學，釋放婦女勞動力之餘，亦改善基層家庭經濟狀況，也是一項德政。然而，如果政府能夠整合各部門現有的措施，成本效益會更高。