大家今天吃夠纖維了嗎？

在現代人的忙碌生活中，「纖維」往往是餐盤中最容易被忽略，卻對長期健康影響深遠的關鍵營養素。膳食纖維不僅能促進腸道健康預防便秘，更能穩定血糖及降膽固醇。衛生署建議，一般成年人每天需攝取約25克的膳食纖維。

膳食纖維是不能被腸道吸收的植物部分。主要分為兩類，它們在體內各司其職，缺一不可：

很多人覺得25克是一個遙不可及的數字，其實只要微調飲食習慣，便能輕鬆達標：