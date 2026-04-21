蚊怕水化學與天然成分的真實效果

夏天來臨，蚊蟲肆虐，父母總希望為孩子選用安全有效的蚊怕水，避免叮咬後紅腫痕癢，甚至感染登革熱等疾病。市面產品種類繁多，從傳統化學成分如避蚊胺(DEET)、新一代Picaridin，到標榜「全天然」的植物精油產品，讓人眼花繚亂。有些產品宣稱天然且高效，但實際效果往往與廣告有差距。父母應了解不同成分的真實表現，避免盲目追求「無化學」標籤。

DEET是經認證的經典驅蚊成分，對攜帶登革熱的蚊子有良好防護效果。濃度5%至30%不等，濃度愈高保護時間愈長，例如15%可維持約5小時。但濃度過高可能刺激幼兒敏感皮膚，香港消委會曾指出部分產品濃度超標，長期使用或引起皮疹。建議為幼童選擇低於10%的DEET產品，並避免塗抹傷口或眼睛附近。