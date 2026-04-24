蘇丹內戰3年：無國界醫生堅守醫療使命

蘇丹內戰至今持續逾3年，由蘇丹武裝部隊(Sudanese Armed Forces)與快速支援部隊(Rapid Support Forces)及其雙方盟友引發的衝突，已瓦解了民眾賴以維生的基本服務，醫療系統亦可謂全面崩潰。除了大量戰傷者急須救命護理，持續動盪的局勢也引發多重公共衛生危機，聯合國估計，當地逾3,400萬人(蘇丹全國三分二人口)急需人道援助。
在蘇丹，霍亂、麻疹、登革熱和戊型肝炎等疫情，因人們流離失所、棲身處環境惡劣等原因反覆爆發。在很多州份，戰事未歇，傳染病同時肆虐，但該國有近四成醫療機構因戰亂而無法正常運作，導致很多蘇丹人根本無法獲得醫療護理，當地緊急情況雪上加霜。
無國界醫生自1979年已在蘇丹工作，一直秉持不偏不倚和合乎醫療道德的宗旨，為有需要的人提供救命的醫療護理。在這場內戰中，在由交戰雙方所控制的地區中，組織均有開展醫療項目。截至本月，團隊在該國的半數州份(9個)開設或運作兩間醫院、兩間診所，並支援其他13間醫院和17間基層醫療護理中心。去年，團隊治療了超過12,000名麻疹病人、近42,200名霍亂病人，並為逾15,000名因急性營養不良而被送入院的5歲以下兒童，提供住院餵食營養治療。
無國界醫生在蘇丹堅守醫療使命，有關當局卻一直對救援工作施加諸多阻撓和威脅。組織強烈呼籲交戰方必須允許人道救援暢通無阻，並促請國際社會制止更多人命傷亡。