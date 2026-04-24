蘇丹內戰3年：無國界醫生堅守醫療使命

蘇丹內戰至今持續逾3年，由蘇丹武裝部隊(Sudanese Armed Forces)與快速支援部隊(Rapid Support Forces)及其雙方盟友引發的衝突，已瓦解了民眾賴以維生的基本服務，醫療系統亦可謂全面崩潰。除了大量戰傷者急須救命護理，持續動盪的局勢也引發多重公共衛生危機，聯合國估計，當地逾3,400萬人(蘇丹全國三分二人口)急需人道援助。

在蘇丹，霍亂、麻疹、登革熱和戊型肝炎等疫情，因人們流離失所、棲身處環境惡劣等原因反覆爆發。在很多州份，戰事未歇，傳染病同時肆虐，但該國有近四成醫療機構因戰亂而無法正常運作，導致很多蘇丹人根本無法獲得醫療護理，當地緊急情況雪上加霜。