食物挑戰改善腸道「都市病」

隨著營養科研演進，健康目標已從單純補足營養素，轉向更宏觀的「腸道社會微生物組」(Sociobiome)視角。研究指出，腸道菌群不只取決於飲食，更深受居住環境與都市壓力的影響。在香港這種高密度、快節奏的環境下，長期的壓迫感會透過「腸腦軸」削弱菌群多樣性，令微生態失衡成為亞健康的根源。

外國近年流行由「美國腸道計劃」(American Gut Project)倡導新的飲食習慣挑戰：不再強調「每天吃5份蔬果」，改為「每周攝取30種植物」。這項由2018年開始的研究，發現每周攝取超過30種植物的人，其菌群多樣性顯著較攝取少於15種的人高。這些益生菌能產生更多丁酸(Butyrate)，可修復因高壓生活受損的腸道屏障並抗發炎，進而改善疲勞與便秘。