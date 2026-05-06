營養餐桌由家開始：餐盤上的愛與健康

隨着「全民營養周」的展開，今年的主題「營養餐桌·家庭健康」引起了廣泛關注。

餐桌不僅是進食的地方，更是守護家庭健康的「第一道防線」。如何將「餐盤、家庭、愛心」這三個核心元素落實到日常生活中？我們可以從以下三個方面入手：

1. 餐盤上的黃金比例

要讓全家受益，最簡單的方法是推行「健康餐盤」概念。想像將餐盤分成4份：一半是蔬菜(多選不同種類和顏色的蔬菜以增加抗氧化物)；四分之一是優質蛋白質(如瘦肉、海鮮或豆製品，並避免加工製的肉類)；剩下的四分之一是原粒穀物(如糙米、紅米)。這種比例能確保攝取足夠的膳食纖維與微量元素，預防慢性疾病。