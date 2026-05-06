營養餐桌由家開始：餐盤上的愛與健康

隨着「全民營養周」的展開，今年的主題「營養餐桌·家庭健康」引起了廣泛關注。
餐桌不僅是進食的地方，更是守護家庭健康的「第一道防線」。如何將「餐盤、家庭、愛心」這三個核心元素落實到日常生活中？我們可以從以下三個方面入手：
1. 餐盤上的黃金比例
要讓全家受益，最簡單的方法是推行「健康餐盤」概念。想像將餐盤分成4份：一半是蔬菜(多選不同種類和顏色的蔬菜以增加抗氧化物)；四分之一是優質蛋白質(如瘦肉、海鮮或豆製品，並避免加工製的肉類)；剩下的四分之一是原粒穀物(如糙米、紅米)。這種比例能確保攝取足夠的膳食纖維與微量元素，預防慢性疾病。
2. 用愛心調味 減少隱形負擔
食材的選擇固然重要，烹調細節亦不能忽視。我們可以用天然的調味料如薑、葱、蒜、香草、洋葱或番茄來提味，減少高鈉醬油與加工調味料的使用。
3. 餐桌上的健康文化
除了食物，餐桌氛圍同樣重要。我們鼓勵放下手機，關上電視，重拾家庭對話。這不僅能增進情感，更能讓我們專注於「正念飲食」，緩慢咀嚼，感受食物的味道，避免因分心而進食過量。
「全家營養」並非要追求昂貴的超級食物，而是回歸最基本的家庭關懷。一份科學配置的餐盤，包裹着一份守護家人的愛心，就是最好的健康投資。在這個營養周，不妨從今晚的晚餐開始，與家人一起經營這張「健康餐桌」。
適逢全民營養周，香港營養學會將於5月16日在香港理工大學舉行兩場健康評估及健康講座，並由香港營養學會副會長羅家禧博士負責演講。費用全免。
歡迎大家報名參加：https://bit.ly/4tWALjW
作者為澳洲註冊營養師(APD)張嘉恩