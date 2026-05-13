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健康
出版：2026-May-13 04:00
更新：2026-May-13 04:00
醫ZONE: 香港營養學會

調味減鈉小技巧

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鈉質是人體的主要電解質之一，從日常飲食中攝取適量鈉質有助保持體液平衡、穩定血壓、維持肌肉和神經系統正常運作。不過，長期攝取過量鈉質則會增加患上高血壓、心血管疾病、中風等慢性疾病的風險。適逢每年5月17日是「世界高血壓日」，呼籲大家與幼兒一起「減鈉」，預防高血壓。

要有效「減鈉」，大家緊記以下要訣：

1. 減少進食高鈉的加工、罐頭或醃製食品(如即食麵、餅乾、午餐肉、罐頭湯、臘味、榨菜)。

2. 減少使用高鈉調味料(如鹽、雞粉、腐乳、燒烤醬、茄汁)。

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3. 烹調時，注意以下減鈉小技巧：

•以天然食材、香料或香草(如番茄、洋葱、葱、蒜、香茜、香葉)取代高鈉調味料。

•以新鮮水果入饌(如蘋果粒蒸肉餅、菠蘿炒雞柳、火龍果炒蝦球)，有助提升菜式的色香味。

•以新鮮蔬菜製作芡汁，如番茄汁、南瓜汁、菠菜汁、洋葱汁、蘑菇汁。

•烹調湯粉麵時，以新鮮蔬菜(如紅蘿蔔、洋葱、西芹)製作清湯取代現成上湯。

•如需使用現成調味料、醬料或醬汁，應比較包裝上的營養標籤，選擇相對較低鈉的產品，而且用量應愈少愈好。

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•用餐時，避免額外添加鹽、豉油、茄汁等高鈉調味料。

想掌握更多幼兒健康資訊和參考健康食譜，請瀏覽以下網頁：

•「幼營喜動校園計劃」網頁 https://www.startsmart.gov.hk/tc/

•「少啲鹽 健康啲」海報 https://www.startsmart.gov.hk/files/pdf/less_salt_for_health_tc.pdf

•「幼營食譜分享」專區 https://www.chp.gov.hk/tc/r/341

香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表

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