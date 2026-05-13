鈉質是人體的主要電解質之一，從日常飲食中攝取適量鈉質有助保持體液平衡、穩定血壓、維持肌肉和神經系統正常運作。不過，長期攝取過量鈉質則會增加患上高血壓、心血管疾病、中風等慢性疾病的風險。適逢每年5月17日是「世界高血壓日」，呼籲大家與幼兒一起「減鈉」，預防高血壓。

要有效「減鈉」，大家緊記以下要訣：

1. 減少進食高鈉的加工、罐頭或醃製食品(如即食麵、餅乾、午餐肉、罐頭湯、臘味、榨菜)。

2. 減少使用高鈉調味料(如鹽、雞粉、腐乳、燒烤醬、茄汁)。