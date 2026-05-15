坐言起行 篩查大腸癌

大腸癌是香港第三大常見癌症。僅在2023年，便錄得5,467宗新症，其中約五成個案確診時已屬第三或第四期。這與大腸癌早期往往缺乏明顯症狀，令不少人錯過最佳診治時機有關。事實上，大腸癌並非防不勝防，它是少數能透過篩查及預防措施有效控制的癌症。關鍵在於市民何時主動出擊。

所謂「篩查」，是指為沒有病徵人士進行檢測，從而識別患者或有較高風險患病的人。根據政府建議，年齡介乎50歲至75歲人士可與醫生商討接受大腸癌篩檢，方法包括每1或2年接受一次大便隱血測試；或每5年接受一次乙狀結腸鏡檢查；或每10年接受一次大腸鏡檢查。