坐言起行 篩查大腸癌

大腸癌是香港第三大常見癌症。僅在2023年，便錄得5,467宗新症，其中約五成個案確診時已屬第三或第四期。這與大腸癌早期往往缺乏明顯症狀，令不少人錯過最佳診治時機有關。事實上，大腸癌並非防不勝防，它是少數能透過篩查及預防措施有效控制的癌症。關鍵在於市民何時主動出擊。
所謂「篩查」，是指為沒有病徵人士進行檢測，從而識別患者或有較高風險患病的人。根據政府建議，年齡介乎50歲至75歲人士可與醫生商討接受大腸癌篩檢，方法包括每1或2年接受一次大便隱血測試；或每5年接受一次乙狀結腸鏡檢查；或每10年接受一次大腸鏡檢查。
大腸癌很多時是由腸道息肉演變而成，部分可能發展成惡性腫瘤，如能及早發現並將其切除，可有效預防大腸癌形成，而大腸鏡檢查就能達到這個目的。
接受大腸鏡檢查前，患者需要進行低渣飲食及服用腸道清潔藥物，排走大便及雜質，有助提高檢查準確性。檢查時，醫生會利用一條前端裝有鏡頭的柔軟導管，通過肛門插入大腸，檢視大腸和直腸是否有息肉、發炎、潰瘍或其他異常變化。如有息肉，醫生可以及時發現並切除，從而降低癌變風險。
如果市民本身有大腸癌家族歷史或先天性息肉疾病，患上大腸癌風險會相對較高，應與醫生商討及早進行檢查及增加篩查頻率，以策安全。