解開抗病毒藥物Acyclovir(阿昔洛韋)誤解

很多家長一聽到「抗病毒藥」，就以為可以治療所有病毒感染，傷風感冒、流感，甚至普通咳嗽。臨床上我們不時遇到誤會：家長覺得醫生不肯開藥，或者食了藥沒有效果。其實這都是因為誤解這類藥物的適用範圍和用藥時限性。

首先，大家要清楚阿昔洛韋真正適用範圍。根據藥物臨床指南，阿昔洛韋屬於「抗疱疹病毒藥」，只針對(1)單純疱疹病毒、(2)水痘—帶狀疱疹病毒才有效。

更關鍵的是，阿昔洛韋有嚴格的「72小時黃金治療期」，這個時間限制並非醫生隨便規定，而是有臨床研究證據支持。病毒感染過程有規律：初期病毒在體內大量複製、擴散，這時候用抗病毒藥，可以有效抑制病毒DNA合成，阻止病毒繼續繁殖，減輕組織損傷。一旦超過72小時，病毒已經完成大量複製，擴散到皮膚、神經組織，造成明顯發炎、水疱、神經損傷。到這時才用藥，只能輕微減輕症狀，對縮短病程、預防後遺症的效果極微，多項隨機對照研究顯示，超過72小時用藥，療效與安慰劑無明顯差異。以生蛇為例，治療指南明確指出：出疹後72小時內開始服用阿昔洛韋等抗病毒藥，可顯著縮短皮疹結痂時間、減少疼痛持續時間，後遺神經痛發生率可降低50%以上；若超過72小時用藥，不僅疼痛緩解效果差，後遺神經痛風險會大幅上升，甚至可能持續數月、數年。水痘方面，臨床試驗顯示，發病24小時內用藥，可減少50%皮疹數量，縮短發熱時間；超過48小時用藥，效果明顯下降；72小時後用藥，幾乎無法改變病程。