超市購物留意營養標籤

在日常生活中，每一個選擇都會影響健康，面對超市各式各樣的包裝食品，學識閱讀營養標籤，是建立健康飲食的重要一步。以下是兩個實用步驟。

第一是「先看成分表」。成分會按重量由高至低排列，若糖、鹽或油脂排在前列，代表含量較高。另外，如果看見成分有起酥油/氫化油，應避免選擇，因為當中含有反式脂肪，會增加「壞」膽固醇並降低「好」膽固醇，增加心血管疾病和中風風險。

以乳酪為例，部分果味乳酪看似較健康，但成分表往往加入糖漿，令糖分比原味乳酪更高，所以要看清成分表，不要只信一句宣傳字眼；選擇麵包時，則可留意膳食纖維含量及是否以全穀類為主要成分。