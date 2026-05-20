超市購物留意營養標籤

在日常生活中，每一個選擇都會影響健康，面對超市各式各樣的包裝食品，學識閱讀營養標籤，是建立健康飲食的重要一步。以下是兩個實用步驟。
第一是「先看成分表」。成分會按重量由高至低排列，若糖、鹽或油脂排在前列，代表含量較高。另外，如果看見成分有起酥油/氫化油，應避免選擇，因為當中含有反式脂肪，會增加「壞」膽固醇並降低「好」膽固醇，增加心血管疾病和中風風險。
以乳酪為例，部分果味乳酪看似較健康，但成分表往往加入糖漿，令糖分比原味乳酪更高，所以要看清成分表，不要只信一句宣傳字眼；選擇麵包時，則可留意膳食纖維含量及是否以全穀類為主要成分。
第二是「看數值」。選擇包裝食品時，要特別留意脂肪、糖和鈉3項。先確定營養標籤以每100克/毫升為單位，才方便比較。選購時要小心常見陷阱。「低脂」未必低糖，例如白糖幾乎「0脂肪」，但糖分很高；油當然是「0糖」，但脂肪極高；記得要看完整個營養標籤，而不是只看包裝上某一個字眼/數值。
2026年全民營養周提出「營養餐桌，家庭健康」，提醒我們健康飲食並非遙不可及，而是源於每日的細微選擇。當我們懂得運用營養標籤，不但能為自己作出更明智的決定，也能為家人建立更健康的飲食環境，讓健康真正融入日常生活中。
澳洲註冊營養師(APD)譚雪瑩