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健康
出版：2026-May-22 04:00
更新：2026-May-22 04:00
醫ZONE: 無國界醫生

十年承諾仍未落地 保護醫療決議淪為空談

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近年，醫療設施遭襲擊的事件，比十年前更頻繁，手法更明目張膽。今年2月3日，無國界醫生位於南蘇丹蘭基安(Lankien)的醫院遭遇轟炸，武裝組織隨後進內洗劫並破壞醫院。©MSF

近年，醫療設施遭襲擊的事件，比十年前更頻繁，手法更明目張膽。今年2月3日，無國界醫生位於南蘇丹蘭基安(Lankien)的醫院遭遇轟炸，武裝組織隨後進內洗劫並破壞醫院。©MSF

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2016年5月初，聯合國安全理事會在目睹無國界醫生阿富汗昆都士創傷中心遭轟炸摧毀，以及敘利亞醫療設施遭有系統攻擊等事件後，全體成員一致通過第2286號決議，強烈譴責這些針對性攻擊，並要求各國承諾保護衝突中的醫療設施。決議落實至今十年，卻沒有被各場衝突中的交戰方放在眼內，現實與承諾漸行漸遠。武裝部隊或團體在近年攻擊醫療設施的暴行，甚至比十年前更明目張膽。

在衝突地區提供緊急醫療援助的無國界醫生，長期在前線開展工作，也因此首當其衝，面對各類肆意違反國際人道法的暴行。組織記錄了十年間相關的安全威脅，並於本月初對外公布。由2016年至今，組織共錄得255宗安全事故，其中107宗發生在醫院、診所等設施內，更有21名員工於工作期間喪生。

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組織亦聯同紅十字國際委員會和世界衛生組織，敦促各界領袖展現必要的政治領導力，結束衝突下針對醫療暴行，其部分訴求包括：

‧化承諾為具體行動，包括推動全球國際人道法倡議小組，在實現對醫院有效保護方面的工作進展及成果；

‧將醫療護理保護納入武裝部隊和安全部隊的交戰規則和行動指引；

‧審查、制訂和加強國內法律，以保護衝突中的醫療護理；

‧對有關襲擊行為展開迅速、透明和公正的調查，並確保承責；

‧定期且公開透明報告該決議的執行情況，以促進其全面落實。

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無國界醫生(國際)主席賈維德醫生(Dr. Javid Abdelmoneim)嚴正譴責現況：「我們在爆發戰事的國家，看到參戰方公然漠視對醫療行動的保護。那些在2016年承諾保護醫療護理的國家，必須停止藉辭和互相指責，並採取行動。」

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