活動預告：7.7無國界醫生日 「救援一息」巡迴展覽

近年，衝突、危機從未遠離。像是蘇丹、烏克蘭連年不絕的戰火，或是上月在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，都令無數身處其中的脆弱人群陷入嚴峻困境。他們承受的不止身體創傷和健康問題，還有恐懼、無助與心理困擾，在危機之下，生命往往危在旦夕，就連維持呼吸也不再理所當然。

為喚起大眾對全球人道危機的關注，無國界醫生(香港)自2004年起舉辦「無國界醫生日」，多年來誠邀各界捐出一日人工、戴上救援行動手帶，支持組織在全球超過70個國家持續展開展的醫療人道工作。今年，活動以人類生存的本能——「呼吸」作為主題，並透過巡迴展覽走進社區，讓普羅市民與身處衝突、危機地區中的傷病者同呼同吸。