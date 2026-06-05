活動預告：7.7無國界醫生日 「救援一息」巡迴展覽

近年，衝突、危機從未遠離。像是蘇丹、烏克蘭連年不絕的戰火，或是上月在剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，都令無數身處其中的脆弱人群陷入嚴峻困境。他們承受的不止身體創傷和健康問題，還有恐懼、無助與心理困擾，在危機之下，生命往往危在旦夕，就連維持呼吸也不再理所當然。
為喚起大眾對全球人道危機的關注，無國界醫生(香港)自2004年起舉辦「無國界醫生日」，多年來誠邀各界捐出一日人工、戴上救援行動手帶，支持組織在全球超過70個國家持續展開展的醫療人道工作。今年，活動以人類生存的本能——「呼吸」作為主題，並透過巡迴展覽走進社區，讓普羅市民與身處衝突、危機地區中的傷病者同呼同吸。
名為「救援一息」的展覽將會在今年7月4日展開，先後於圍方、又一城及將軍澳廣場舉行，期間無國界醫生會呈現眾多真實救援故事，並加入感官元素，邀請觀眾嘗試感受前線救援人員的嚴峻處境，了解受影響人群如何為一口呼吸而掙扎，以及組織如何向他們提供援助等。同時，由於5月中起伊波拉疫情在剛果民主共和國爆發，及後疫情迅速發展並出現大量個案和死亡人數，展覽現場特設以伊波拉病為主題的展區，讓公眾對該病有更多認識以及了解組織在緊急危機下的應對工作。
活動啟動禮將於7月5日(星期日)下午2時假大圍圍方舉行，其中本港救援人員更會親身到場，與公眾分享他們在救援前線如何奮力守護每口脆弱的呼吸。更多活動詳情：
如欲了解更多活動詳情，請即往： https://bit.ly/4u3donT
為答謝你的參與，無國界醫生特別送上活動紀念品。完成現場活動並填寫登記表，即可換取限量便攜式風扇：https://bit.ly/4acup85