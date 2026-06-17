長者骨折術後初期食療——三七木瓜鯽魚湯

長者活動不利，加上多有骨質疏鬆，跌不得。90歲靚婆婆來診時，我千叮萬囑工人組組一定要金睛火眼看到實。可惜，不幸的事仍然發生---股骨骨折。囡囡掙扎要不要給90歲的媽媽做手術?因為是股骨，手術是一定要做，我也照顧者，完全明白囡囡的心痛。刻下最重要的積極地規劃，如何幫靚婆婆盡快術後康復。
骨折術後初期(約術後2至3周內)，多見局部瘀血未清、氣血阻滯，臨床常見腫脹疼痛、活動受限，加上要食消炎藥、抗生素等，部分長者食慾下降、脾胃運化乏力。此階段治療重點在於「活血化瘀、行氣止痛，兼顧健脾和胃」，不宜過早進補，以免留瘀礙胃，延緩癒合。
骨折術後初期飲食原則宜清潤易化，避免油膩厚味。蛋白質適量攝取，如蒸魚、蛋羹、瘦肉湯等，以助組織修復；同時配合富含維生素C之蔬果，如木瓜、番茄，有助膠原生成與傷口癒合。我設計了一道三七木瓜鯽魚湯
材料：三七粉3克(後下)、鮮木瓜300克、鮮鯽魚1條(約300克)、生薑3片、黑棗3枚(去核)、陳皮5克
製法：
鮮木瓜去皮和瓜瓤，切塊狀；
鯽魚去鱗及內臟，洗淨後略煎至微黃；
加入清水約800毫升，放入陳皮、生薑、紅棗；
武火煮沸後轉文火煲30分鐘；
熄火前加入三七粉攪勻，即可食用。
三七活血止痛而不傷正，適合術後初期；陳皮理氣和胃，防止滋膩礙脾；鯽魚健脾利水、補而不滯。鮮木瓜富含維生素C，同時能通便，避免因臥床而便秘。湯方兼顧活血與容易消化，特別適合高齡術後患者。
臨床應用中，若患者腫脹明顯，可酌加赤芍或丹參入湯同煮；若食慾不振，可配合少量砂仁同煲，以醒脾開胃。整體而言，初期食療應以「平和調理」為主，為後續骨痂生成打下良好基礎。