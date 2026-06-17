長者骨折術後初期食療——三七木瓜鯽魚湯

長者活動不利，加上多有骨質疏鬆，跌不得。90歲靚婆婆來診時，我千叮萬囑工人組組一定要金睛火眼看到實。可惜，不幸的事仍然發生---股骨骨折。囡囡掙扎要不要給90歲的媽媽做手術?因為是股骨，手術是一定要做，我也照顧者，完全明白囡囡的心痛。刻下最重要的積極地規劃，如何幫靚婆婆盡快術後康復。

骨折術後初期(約術後2至3周內)，多見局部瘀血未清、氣血阻滯，臨床常見腫脹疼痛、活動受限，加上要食消炎藥、抗生素等，部分長者食慾下降、脾胃運化乏力。此階段治療重點在於「活血化瘀、行氣止痛，兼顧健脾和胃」，不宜過早進補，以免留瘀礙胃，延緩癒合。