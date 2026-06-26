飲食中的草酸和植酸，容易與鈣結合形成難以溶解的複合物，從而妨礙腸道吸收。草酸主要來自蔬菜，只要在烹調前將蔬菜稍微汆燙，便能降低草酸含量；植酸則存在於豆類和穀物的外皮，發酵過程可破壞植酸，因此在煮穀物前先用溫水浸泡，可有助改善吸收情況。不過除非大量進食高草酸或高植酸的食物，否則一般飲食下不易出現明顯的鈣質流失問題。

不少市民都知道鈣質對骨骼健康至關重要，每天喝奶、吃豆製品來補鈣，卻仍然擔心骨質疏鬆問題。然而，即使攝取量足夠，不代表身體能留住。以下三類「鈣質小偷」，正可能悄悄削弱你的補鈣成效。

高鈉飲食

當進食過多鹽分(鈉)，腎臟會將多餘的鈉排出，同時也帶走較多的鈣。香港人經常外出用膳，即食麵、香腸、火腿、醬汁、火鍋湯底都隱藏大量鈉質。建議從源頭減鹽，每日食鹽攝取量少於一平茶匙(約5克)，多利用新鮮香草、蒜、薑、檸檬汁、黑胡椒代替鹽調味；購買包裝食品前查看營養標籤，選擇「低鈉」產品，並補充足夠水分以協助腎臟維持平衡。

咖啡因

咖啡、濃茶、能量飲品、可樂等含咖啡因的飲料，會輕微抑制腎小管對鈣的再吸收，促進鈣從尿液排出。一般來說，每日一杯(約200至300毫克咖啡因)影響不大，但如果一天喝3、4杯以上，再加上本身鈣攝取不足，長遠而言便可能對骨骼造成影響。因此建議每日不飲用超過兩杯咖啡，或者透過額外補充鈣質來抵銷流失。