喝咖啡與食「偉哥」的適當時機

因此，較理想的組合，是在性行為前一個多至兩小時飲用咖啡，在性行為前半小時服用PDE5抑制劑；那麼，性行為時血液中的咖啡因濃度是最高的。但須注意，避免在睡前飲用咖啡，以免影響睡眠，進而影響性生活。

而PDE5抑制劑的服用時間，應為性行為前半小時。

完全代謝──清除乾淨──需要10至12小時。這正是在下午喝咖啡可能導致失眠的原因。

咖啡因會在肝臟代謝，健康成人的代謝半衰期──咖啡因濃度減少一半的所需時間──約為3至5小時。

飲用咖啡後，約45分鐘至1小時，人體血液內的咖啡因濃度達到高峰。

關於喝咖啡和服用PDE5抑制劑的時機，關乎咖啡的起效時間和代謝時間：

總括而言，喝咖啡好處多，性生活也可受益；但重點是不要過量。到底每天喝多少才算合適、安全？

每天的咖啡因攝取量應控制在300毫克以下，以一杯360毫升的美式咖啡計算，約含有200毫克咖啡因；相同樣容量的拿鐵咖啡，則含約160毫克咖啡因。即每天一至兩杯好了。

如果每日不超過2至3杯咖啡，服用PDE5抑制劑一般是安全的。

適量飲用咖啡對男士性功能有益，但咖啡不是用來治療勃起功能障礙的，更不是春藥；過量飲用更會導致心悸、失眠、焦慮，反而影響性慾或勃起表現。