胰臟急性發炎 嚴重可致命

急性胰臟炎是一種常見的消化系統急症，同時出現嘔吐、發燒及畏寒等症狀，便不能掉以輕心，因這可能是急性病發，嚴重時更可能導致心、肺併發症，應盡快求醫。

胰臟是人體重要器官，具有內分泌及外分泌功能。內分泌方面負責分泌胰島素，調節血糖；外分泌方面則會分泌消化酵素，幫助分解食物和吸收養分。因此，當胰臟受損時，不但會影響消化功能，亦有機會增加患上糖尿病的風險。

急性胰臟炎最常見的成因是膽石及酗酒。細小膽石進入膽管後，可能堵塞膽管及胰管，刺激胰臟發炎；而長期大量飲酒亦會增加患病風險。至於高血脂、藥物副作用及病毒感染等，也可能引起胰臟炎，但相對較少見。患者通常會出現上腹劇痛，痛楚更可能延伸至背部，同時伴隨嘔吐、發燒及心跳加速等症狀。醫生一般會透過驗血及電腦掃描作出診斷，評估發炎程度及有否出現胰臟壞死。