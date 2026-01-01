《全民造星VI》由「第11強」Teller上演活逆轉勝，不過呢個戲劇性嘅賽果仍不及總決賽嘅小插曲花生指數高，亦令我再次被193刷新三觀。

話說總決賽當晚ERROR成員阿Dee(何啟華)同保錡客串做司儀，保錡訪問孝淵，被網民批評港式英文差亦有欠莊重。經理人阿濟就喺自己社交平台發文解畫，話保錡係臨危受命頂替，冇足夠時間準備。言論平息不成反而引來隊友193反擊，叫大家唔好信經理人，又引起一輪罵戰。

睇到呢度，有人或者覺得：193引發罵戰唔係新聞，有咩值得講？係嘅，193自出道以來舌戰不斷，連自己客人都鬧，問「定係燒俾你？」早前又大鬧Candy@COLLAR粉絲係「毒粉」，要女方反安慰返粉絲。言論不時引來網民圍剿，被攻擊，你反抗，雖然我並唔認同，但我尚且明白。