《全民造星VI》由「第11強」Teller上演活逆轉勝，不過呢個戲劇性嘅賽果仍不及總決賽嘅小插曲花生指數高，亦令我再次被193刷新三觀。
話說總決賽當晚ERROR成員阿Dee(何啟華)同保錡客串做司儀，保錡訪問孝淵，被網民批評港式英文差亦有欠莊重。經理人阿濟就喺自己社交平台發文解畫，話保錡係臨危受命頂替，冇足夠時間準備。言論平息不成反而引來隊友193反擊，叫大家唔好信經理人，又引起一輪罵戰。
睇到呢度，有人或者覺得：193引發罵戰唔係新聞，有咩值得講？係嘅，193自出道以來舌戰不斷，連自己客人都鬧，問「定係燒俾你？」早前又大鬧Candy@COLLAR粉絲係「毒粉」，要女方反安慰返粉絲。言論不時引來網民圍剿，被攻擊，你反抗，雖然我並唔認同，但我尚且明白。
不過今次係自己隊友被批評，經理人幫手解圍，你不但唔幫口，仲要踩多腳？咁已經超出咗「寸嘴」、亦唔只係目中無人、更唔只係唔尊重公司同隊友、而係徹頭徹尾嘅心地唔好。就好似喺救護員努力救緊人嘅時候，衝出嚟指住個救護員鬧一樣咁離譜。
有網民仲質疑，正係因為193缺席先令保錡要被臨時拉伕。我唔知是否事實，因為如果係真就係違約；否則即使令193覺得自己受咗好大委屈，係唔係就可以合理化佢公開攻擊經理人同隊友，自製內訌？自己係台前明星，坐擁粉絲；對方係幕後員工，幫自己藝人解說，仲要係自己隊友，就被佢公開地以大欺小？
193曾經公開講過保錡愚蠢但心地好，我覺得193就正好相反。無論你鍾意定唔鍾意，有樣嘢都不可否認，193轉數好快，其實如果用得其所，佢真係可以係一個好值得人喜愛嘅藝人。可惜沒如果。