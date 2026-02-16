TVB同ViuTV同日出業績，TVB轉虧為盈，憑住《新聞女王2》爆紅，成功扭轉咗長達七年半嘅虧損局面，全年賺咗大約五千萬港元。另一邊廂，ViuTV母企電盈雖然虧損收窄，但免費電視收益跌咗2%，EBITDA仲跌咗兩成，公司解釋主要因為上年集中搞個人演唱會而非團體演出。作為非專業財演，從兩台業續，我仲睇到以下幾點︰
1. 內容為王，content is king。觀眾始終都係內容導向，TVB一劇救全家，可以靠一套《新聞女王2》翻身。相反Viu舊年都有《膠戰》同《造星6》呢啲王牌節目，但效應好明顯就冇咁大。呢個可能反映咗一啲根本性問題，就係ViuTV雖然有創意，但未必能夠持續製造「全民話題」嘅節目，難以撐起整個平台。當然呢個亦係兩個台都需要面對嘅問題，即係TVB都要諗下，即使開拍《新聞女王3》，係唔係仲有呢個效果呢？
2. 兩台策略唔同，經歷嘅周期亦自然唔同。兩台賺取收入嘅策略其實好唔同，TVB係主要靠「劇集+廣告」模式，所以一套《新聞女王2》吸盡廣告及贊助，喺內地又受歡迎，咁就「食胡」。至於ViuTV，一直係靠「藝人+演出」，公司間接都承認做個唱不及做團體表演效益咁大，所以令到上年條數冇咁好睇，不過就係藝人個別成長同發展嘅過程，都要投資；而舊年Marf去COLDPALY演唱會、Edan去演韓劇等，衝出香港觀眾視野，雖然冇咩即時回報，不過可以話係為未來鋪路，屬長期投資，預咗冇得年年都有穩定收成。
3. 逆境求存，各自爬山。兩個台明顯針對不同目標觀眾，你有你搞《造星》，佢有佢繼續《中年好聲音》；睇《新聞女王2》嘅人亦肯定同睇《存酒人》嘅唔係同一班人，喺呢個角度上兩台未必一定係競爭者嘅關係。反而經濟環境真係唔好，廣告市場收縮，加上觀眾又轉向網上平台，免費電視台條路都係難行，喺點樣吸引返大家睇電視呢個題目上，兩台或者係同路人。
馬年大家一同努力！