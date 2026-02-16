TVB同ViuTV同日出業績，TVB轉虧為盈，憑住《新聞女王2》爆紅，成功扭轉咗長達七年半嘅虧損局面，全年賺咗大約五千萬港元。另一邊廂，ViuTV母企電盈雖然虧損收窄，但免費電視收益跌咗2%，EBITDA仲跌咗兩成，公司解釋主要因為上年集中搞個人演唱會而非團體演出。作為非專業財演，從兩台業續，我仲睇到以下幾點︰

1. 內容為王，content is king。觀眾始終都係內容導向，TVB一劇救全家，可以靠一套《新聞女王2》翻身。相反Viu舊年都有《膠戰》同《造星6》呢啲王牌節目，但效應好明顯就冇咁大。呢個可能反映咗一啲根本性問題，就係ViuTV雖然有創意，但未必能夠持續製造「全民話題」嘅節目，難以撐起整個平台。當然呢個亦係兩個台都需要面對嘅問題，即係TVB都要諗下，即使開拍《新聞女王3》，係唔係仲有呢個效果呢？