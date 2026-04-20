張敬軒擔任保安局特別更生項目導師，仲接受訪問為過去言行道歉。「樂壇社工」輔導埋年輕人，本來就好順理成章，但消息一出，張生就萬箭穿心，批評來自自身粉絲，亦有內地樂迷以及愛國愛港人士。
本欄多次讚嘆張生除因樂壇內外都受人景仰而被尊稱「軒公」(雖然佢本人好似唔太喜歡)，亦因公關手段出色而被本人冠以「軒公關」，究竟今次公關方面，有邊個位算錯咗？
首先係朋友圈。軒公喺更生項目導師消息見報前，已被發現取消追蹤部分朋友，唔只一啲被認為立場不同嘅歌手，連同公司嘅容祖兒同關智斌都冇得留低，取消準則成疑。但觀乎所有人都冇踩多腳，仲有人幫佢轉移視線，甚至護航，平日廣結善緣，今日盡得正果，相信都係計算之中。
其次係「脫粉潮」。部分歌迷覺得失望，公開捨棄多年唱片珍藏，有人亦發現軒公IG少咗至少一萬人追蹤。藝人涉及官方或政治事件張生唔係第一人，以佢喺樂壇多年經驗，加上敏銳嘅公關觸覺，相信以上都係佢意料之內，而所謂少咗一萬個followers，其實仲有120幾萬人繼續追蹤，相信屬於計算中嘅「可控風險」。
仲有係愛國愛港之聲。張生為過往嘅言行認錯，有內地歌迷同愛國愛港嘅人士似乎唔係好受落，唔接受佢突然轉變，質疑佢係為咗賺錢而非真心愛國，覺得只係一種「姿態」而非「信念」。有人仲覺得如果真係因為佢突然轉變，而得到更多工作機會，就係「壞孩子有糖吃」，對從一而終愛國愛港嘅藝人唔公平。呢種反彈喺以往較為少見，唔知又係唔係張生意料之內呢？
網上有說，事件發生後，張生有三首歌喺音樂平台重返熱播榜：《隱形遊樂場》、《青春告別式》同埋《俏郎君》。唔知大家係覺得邊句歌詞咁應景呢？