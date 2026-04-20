張敬軒擔任保安局特別更生項目導師，仲接受訪問為過去言行道歉。「樂壇社工」輔導埋年輕人，本來就好順理成章，但消息一出，張生就萬箭穿心，批評來自自身粉絲，亦有內地樂迷以及愛國愛港人士。

本欄多次讚嘆張生除因樂壇內外都受人景仰而被尊稱「軒公」(雖然佢本人好似唔太喜歡)，亦因公關手段出色而被本人冠以「軒公關」，究竟今次公關方面，有邊個位算錯咗？

首先係朋友圈。軒公喺更生項目導師消息見報前，已被發現取消追蹤部分朋友，唔只一啲被認為立場不同嘅歌手，連同公司嘅容祖兒同關智斌都冇得留低，取消準則成疑。但觀乎所有人都冇踩多腳，仲有人幫佢轉移視線，甚至護航，平日廣結善緣，今日盡得正果，相信都係計算之中。