看《我們不是什麼》，都已經是三個禮拜前的事，但仍然一直記住Andrew──即使我不是龍Sir。 1) 記得幾年前在這裡寫過一篇駱振偉──幾多年前？原因不明，突然好想知，於是去mailbox，輸入關鍵字「駱振偉」找尋。 2) 交稿那一天原來是2021年4月22日，距離寫一篇的日子，剛剛好，五年前多一日。 3) 五年來，好多人和事都變了。駱振偉當然也有變化，但不變是，仍在做幕前工作，做主持也做演員，拍了一些劇一些戲，不是主角，但有一些角色，會被記住，例如《繩角》的大師兄。

4) 那是一個剛強角色，跟Andrew完全不同──留意，以下必然會透露一點《我們不是什麼》劇情，如你未看而又打算看，請迴避──電影開場不久那場夜店戲，已經讓我們知道Andrew身份職業和個性。簡單講，他的存在，在那個平凡人互相傷害的世界，既是受害者，也可以是加害者；他不著緊世人目光，卻似乎有點著緊那個曾經在夜店做侍應的Ike，甚至會走去Ike畫人像畫的地方，見Ike。 5) 跟Ike那一次，純屬金錢交易？抑或同時夾雜感情？不知道，只知道Andrew把自己一直戴在手上的錶，送給Ike，而這隻手錶也在後來，輾轉之間，成為那宗巴士爆炸案殘留下來的一件特別證物，爆不爛燒不掉，引致案發現場做鑑證的龍Sir，想起一個舊朋友，一個他沒想過會再見到的密友。

6) 你有權說《我們不是什麼》劇本刻意要令暉仔和Ike的短促人生承受太多苦難，但你無法否定當中那個由不同人偶然結成的網，所產生的感情和孽何其巨大，令這齣表面上好似議題先行的電影，比起近年絕大部分議題片都拍出了更深和更真，人與人之間的情和恨。只能說，這是一個角色主次分明的故事，而且不論主角配角，你都能夠(在不需要加長版的補充說明情況下)明白他們。 7) 所以才會令我明白Andrew，在整整三個禮拜後仍然記住Andrew。他與這宗巴士爆炸案無關，他與Ike可以無關，跟龍Sir亦已經無關，他不過是二人身邊的過客(同時注定是不少客人的過客)，這麼一個過客，才真的不是甚麼，只是推進劇情的工具，但劇本給予了Andrew一種模糊，一種不可確定的感覺：他表面上很情緒自由，這份情緒的自由來自他不在乎任何人，畢竟任何再親密的人，一落床，一行出房，就是過客。但原來，他在乎──至少在乎Ike，更加在乎龍Sir。

8) Andrew是一個好容易就出事的角色，一旦演的人做多了，過了火，就會令這類在過去大量香港電影都被當成畸胎妖魔處理的角色，變得難頂，不值得同情。 9) 駱振偉沒有做多。我不知道他在收到劇本後思考了甚麼，也不知道他在過去幾年就「演員」這身份下過甚麼苦功，更不知道邱禮濤有沒有roll機前提供任何指引，但戲份不多的Andrew，就算不存在，卻仍然徘徊在角色內心某角落，以一種肉眼看不見的方式，很具體地存在。 10) 令我一直記住他，並希望個天會保佑他。