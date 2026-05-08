最近，看《IT狗2.0》，應該要感恩。 新一季，幾乎每一集也找來至少一位明星客串，最容易有效果，當然是邀請資歷夠高的巨星如古天樂幫忙。不過，劇集沒有一味找蔣怡找黃又南，它還找了Ivy So蘇雅琳、George歐鎮灝等新星；而且，不要忘記，主要演員陣容，還是一大班新一代的演員。難能可貴呀。 不是嗎？你看看最近香港娛樂圈幾熱鬧，差不多所有天王巨星也不停曝光。一套《寒戰1994》，明明劉俊謙是主角，但看宣傳攻勢，還是給周潤發、梁家輝、郭富城等前輩搶盡鋒頭。看看英皇的演唱會，表面上應該是全公司上上下下群策群力，結果還是謝霆鋒、容祖兒、Twins等老臣子，結合李克勤、古巨基、陳慧嫻等等大哥大姐孭重飛。新星如女團VIVA嗎？要不是張敬軒因病臨時退出，連唱首歌的機會也未必輪得到。另一邊的草蜢開騷，表演嘉賓是郭富城是古天樂。對，又是他們，再加陳奕迅陳慧琳軟硬和張學友，而最令人驚喜，是林珊珊再上紅館舞台唱《戀愛預告》，一首四十年前的金曲，然後人人希望林珊珊復出。我相信林珊珊真復出的話，賣座情況會勝過被稱為Market廷的新一代受歡迎歌手。

不如看一看電視吧。你以為大台才會不斷販賣佘詩曼、宣萱、陳煒？ViuTV搞的頒獎禮，最後的焦點，落在許志安身上。再唱出道初期的大熱作品《翻騰》，表演舞技，好像驚為天人。不少年輕觀眾發現新大陸，驚訝原來許志安竟然識跳舞，而且跳得不錯？又話許志安不是杜德偉嘅？你以為懷舊的主要客戶是上了年紀的中年人老年人？原來不是。 但我覺得最恐怖的一環，是太極的演唱會。或者因為樂壇上的天王巨星近來太忙，太極的演唱會竟然找來好像不太關事的吳君如做嘉賓。反應偏偏最激烈。只不過因為當年電視台找來初出道的吳君如在《紅色跑車》的MV做女主角，竟然深深印在幾代香港人的集體記憶之內。個MV，就是粗製濫造流水作業毫無特點的幾分鐘，咪理！那個年代的流行文化，勝在集中，就是有這種威力。連古天樂在卡拉OK版《原諒我是我》出現過，也可以用來回味無窮，譚詠麟再開演唱會，真可以考慮請陳秀珠做嘉賓，合唱《霧之戀》。