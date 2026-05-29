作為一個年過半百的準老人，為了不讓自己心境老得太快，會迫自己多認識一點新事物。近日最打動到我，成功令我喚回青春活力的，是VIVA。
1) 一切，源自她們一個school tour的演出片段。
2) 她們表演的school，是secondary school，一間位於沙田娛樂城旁的secondary school。
3) 是舊年叱咤903的學校表演。安排不同歌手或組合，前往不同中學表演。VIVA前往的，剛巧是我曾經度過7年青春歲月的secondary school──透過錄影片段，看見她們身處那個平日用作周會或試場的禮堂唱跳，並跟同學打成一片，我既憤怒又妒忌兼悔不當初。憤怒是因為，在我7年中學生活裡校方請回來表演或演講的，不是茂利就是中年茂利，從來沒有邀請我後生時那班青春歌手或組合。因而自自然然心生妒忌，妒忌師弟師妹，能夠同Carina、Ada、Macy和ValC一同聞歌起舞。為何悔不當初？如果當年應承老師返去教書，那麼，我就可以用阿Sir身份，以維持秩序名義，企在禮堂欣賞VIVA演出。
4) 的而且確，近年好多組合──男組合按下不表；女組合方面，有好幾隊都有留意，歌曲和表演都有一定質素，但就算有質素，都似乎敵不過市道，無法經營下去，解散的解散，名存實亡的名存實亡。可惜嗎？總有一點點。
5) 卻仍然有新血加入。VIVA出道，才剛剛好兩年(她們在2024年5月27日正式出道)；一開始會留意到她們，除了那次(發生在我中學母校的)school tour，還因為一個MV，《BABY Savage》的MV。
6) 我經常會去的尖沙咀某戲院大堂，小食部旁邊有部機，經常播放這個MV，以致我每逢早到場或等入場，就會企定定觀看；屏幕雖小，但依然看到，這個MV跟其他女子組合的都不同──完全沒有玩煮飯仔那種業餘感，亦沒有(理所當然)把「青春」、「堅持」、「夢想」這些近年新人必備的意識形態放大，甚至，根本不存在──我得到的，是視覺上的刺激，刺激來自顏色和運鏡，以及各人的造型服飾，結合起來，我會形容為：一種有型的sexy。
7) 但MV，始終絕大部分是別人的設計和功勞。
8) 真正讓她們展示自己的，由始至終都是舞台上的現場演出──舞台，可以是一間中學的正規禮堂，也可以是一大個啟德主場館，而無論場地大小，她們站著的都只是一席之地，力量卻足以擴散整個現場。
9) 而且無論是在禮堂面對一班開心的中學生，又抑或在啟德面對一大群(未必有留心的)人，她們都在展現一樣大的力量，沒留力，沒有大細超，不似得我那樣大細超，對四位成員的喜愛不一致，有多有少(但我不會公開自己最鍾意哪一位)。
10) 唯一可以說的是，自從認識了VIVA，心境的確好似後生了一點點，尤其望見她們玩Hyrox的相片，我也想去鍛煉鍛煉。