作為一個年過半百的準老人，為了不讓自己心境老得太快，會迫自己多認識一點新事物。近日最打動到我，成功令我喚回青春活力的，是VIVA。

1) 一切，源自她們一個school tour的演出片段。

2) 她們表演的school，是secondary school，一間位於沙田娛樂城旁的secondary school。

3) 是舊年叱咤903的學校表演。安排不同歌手或組合，前往不同中學表演。VIVA前往的，剛巧是我曾經度過7年青春歲月的secondary school──透過錄影片段，看見她們身處那個平日用作周會或試場的禮堂唱跳，並跟同學打成一片，我既憤怒又妒忌兼悔不當初。憤怒是因為，在我7年中學生活裡校方請回來表演或演講的，不是茂利就是中年茂利，從來沒有邀請我後生時那班青春歌手或組合。因而自自然然心生妒忌，妒忌師弟師妹，能夠同Carina、Ada、Macy和ValC一同聞歌起舞。為何悔不當初？如果當年應承老師返去教書，那麼，我就可以用阿Sir身份，以維持秩序名義，企在禮堂欣賞VIVA演出。