《嚇房》(Backrooms)票房破700萬元──是700萬而不是7,000萬，但以一齣對香港沒隱喻也不設演員謝票的荷李活非IP恐怖片來講，700萬，一個值得關注的數字。 1) 有人解釋，因為齣戲涉及的「閾限空間」(Liminal Space)概念好特別，好恐怖──sorry，我實在不覺得香港人會對這麼一種無限延伸的空間驚懼，我們比較驚的是地方淺窄。有人解讀，因為當初衍生出電影的那一個網絡傳說好吸引，而由年輕YouTuber(亦即《嚇房》導演)Kane Parsons所拍的一系列偽紀錄片，令整個傳說更加似層層，無形中，增加了電影的吸引力──sorry，我可不認為有幾多香港人，一早就有留意這個美國本土傳說。

2) 票房好，不代表有買飛入場的人必然讚好，事實上不少人都在social media呻悶，說不明白戲裡面那個空間怎樣產生，以致結論只有一個：完全不知有甚麼恐怖。 3) 我呢，好鍾意《嚇房》，但這一篇文，不是寫來幫齣戲解話，而純粹用作一個引子，一個回看電影創作究竟是甚麼一回事的引子。 4) 好少人會再講「我要寫本小說」、「我要拍一齣電影」、「我要拍一齣電視劇」這類說話，而是躊躇滿志地說：「我要做一個IP出來！」IP，是一個宇宙，存在延伸後續或跨媒界發展的無限可能性，總之，就是一個好大的商機，一盤好大的棋。

5) 當然大前提永遠都是：要真的成功了，有足夠的fanbase了，才會令投資者願意將你的單一作品，真真正正，變成一個(被認為有利可圖的)IP。

6) 不論《嚇房》，抑或成本一百萬美金，在美國大收三億的《愛你致死不渝》(Obsession)，返本歸初，都只是idea，經作者千辛萬苦，idea才能變成story，一個成功吸引投資者俾錢拍成電影的story。 7) 兩齣戲那麼成功，有人說，是因為導演是年輕YouTuber，得到Gen Z捧場──但在這個YouTube和串流已經大把東西看的年代，Gen Z真的會那麼忠心，為了撐一個同自己咁高咁大的YouTuber而做出「買飛入場」這個古老行為？當然會有，但不是寫包單一定會有。回看香港，不少新演員新歌手在社交媒體都大受歡迎，坐擁大量fans，但由他們主演的電影，卻沒有得到一個成正比的票房成績。

8) 美國還美國，香港還香港，美國的實例不可能照樣足本搬來香港。 9) 但總會有參考價值和啟發性。牌面上，《嚇房》和《愛你致死不渝》都是恐怖片，卻不是傳統典型恐怖片──真正令人驚懼的，不是邪靈不是惡鬼，總之就不是存在於典型恐怖片負責嚇人的外物/他者，而是自身，自身的慾望和創傷，某程度上，投射了(相對年輕)的人置身今時今日社會的不適和不安，不安於前途、家庭、愛情和朋輩關係，因而不適。 10) 再重大的訊息、揭示或隱喻，都要齣戲本身好睇，才會有意義，值得留意；買飛入場，是為了睇戲，不是為了睇message聽金句，上堂得教誨。入場看《嚇房》看《愛你致死不渝》，是為了看一個驚心過程，而不是參加怎樣適應今日社會生活的心理課程。