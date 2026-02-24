伊朗拒絕屈服 美國騎虎難下

繼派出「林肯號」航母及其戰鬥群至伊朗附近水域後，特朗普進而把全球最大及最先進的航母「福特號」，也從加勒比海調往中東，企圖以壓倒性的軍事實力逼伊朗屈服。特朗普公開警告，若果美伊無法在未來10天裏(現只剩下不足一周了)，為如何處理伊朗的核武問題取得協議，伊朗將面對非常慘烈的後果，意思是一場慘烈的戰爭已不能避免了。 這次美國集結的兵力，已是自2003年進攻伊拉克以來，最大規模的一次了。要集結這麼多的兵力，所費不菲，若果無功而返就會前功盡廢，而且丟盡面子，以後再難在世界稱王稱霸了。

然而，美國的國力已大不如前，打伊拉克的時候，小布殊還可以誇口，以美國的實力，可以同時進行多場戰爭；可是，今天的美國單是應付支援烏克蘭的戰爭，已感到十分吃力，只好改變初衷，逼烏克蘭向俄羅斯投降了。 因此，我很懷疑美國向伊朗全面開戰的決心，他只是想透過虛張聲勢逼其屈服而已，但伊朗並非委內瑞拉那麼易於欺負；伊朗面積大，人口多，歷史悠久，民族意志頑強，足以令美國泥足深陷。向伊全面開戰並不符合美國今天的戰略部署。門羅主義是要美國退守美洲，實在承擔不起此刻在中東挑起另一場大規模戰爭。

現在，伊朗態度堅決，願意談判，但不願意投降；美國若是要打，伊朗就奉陪到底。當年，伊拉克打伊朗就是美國在後面指使的，伊朗不是沒有領教過。伊朗可能覺得，美國連伊朗的小弟阿富汗也打不過，伊朗何須害怕？ 上次美國打伊拉克的時候，很多歐洲國家都被拖了落水；但今次，歐洲已為俄烏戰爭弄到筋疲力竭，沒有餘力再打一場新的戰爭；更何況上次受騙落水後，美國竟中途縮沙，在未有共識下，竟獨自打退堂鼓。所以，今次休想歐洲會予美國太大的支持。英國就已表明不會借印度洋海軍基地給美軍攻擊伊朗。

在如何處理伊朗的核武問題上，歐洲本與伊朗有協議，只是美國從中作梗，才功虧一簣。歐洲並不認為歐美在這個問題上有一致的立場。歐洲擔心，一但美國控制伊朗，就可以掌控中東的石油供應；歐洲已失去俄羅斯的能源供應，不想以後連中東的供應也要看美國臉色。因此，歐洲根本不想美國在對伊朗的軍事行動中取得勝利。 至於中東的阿拉伯國家，當中雖不少與伊朗有矛盾；但他們亦得承認，伊朗是中東國家中最敢於對抗以色列的一個，他們需要伊朗的繼續存在，所以都不願意助美國對付伊朗。

在這種情勢下，特朗普應十分清楚，美國沒有條件在伊朗打一場長期戰爭。美國最多只能像上次那樣，利用隱形B2轟炸機，在高空投下多枚會鑽地的強力炸彈，然後鳴金收兵，當作目的已經達到。然而，在世人眼中，這只是另一場”Trump always chicken out”罷了。實在羞家。