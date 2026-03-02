提取外匯基金作基建撥備恰當嗎？

新一期的財政預算案，打算從外匯基金，撥出1,500億元，用來發展北部都會區和其他大型基建項目。有人覺得這種做法並不恰當，因為外匯基金的功能是用來維護港元匯率的穩定性，一旦破例開倉作別的用途，外匯基金就可能逐漸流失，將來港元受到衝擊時，就可能不足應付。這種風險冒不得。 政府的解釋是：單是去年，外匯基金的投資收益就達3,300億元，現在只抽調1,500億元作基建撥備，還不及去年收益的一半，完全不犯本。目前，外匯基金的總資產逾4.1萬億元，今次轉撥金額只佔資產的一個極小的比例，市民不用太過擔心。

現實是，自從回歸後，港元的穩定性除了靠外匯基金捍衛外，還有國家以舉國之力加以支持，國際大鱷已不敢輕舉妄動。下次來犯香港的，可能是美國政府，而非民間的投機資金。屆時，就需要有國家隊介入。 現時，香港的外匯儲備達4,200億美元，相當於貨幣基礎的1.6倍，實在高得離譜。一個社會把這麼多的資金撥作不能動用的儲備，並不恰當。這只會妨礙為未來發展的投資能力。香港在經濟發展上被新加坡趕上，很大原因就是因為在投資未來上過度保守。香港不能只曉得做死慳死抵的守財奴，還應該在恰當的時候勇於投資，那我們才能在環球競爭上佔有受尊重的一席位。

過去，香港選擇用與美元掛鈎的聯繫匯率，是因為當時美國一國獨大，與美元掛鈎可以帶來港元的穩定性。然而，今天國際形勢已完全改觀。美國國力已日漸走下坡，美元地位正不斷受到質疑。各國央行都在減持美債，轉持黃金，以對沖美元貶值的風險。 現實是美國政府的負債已超過38萬億美元，每年單是利息開支已超越一萬億美元，完全超出本國的負擔能力，唯有不斷借新債來還舊債。這樣下去，遲早難逃破產的宿命。因此，若是繼續與美元掛鈎，只會被美元所拖累；惜特區的公務員只曉「死人尋舊路」，無勇氣去面對範式轉移。

另一方面，民間輿論亦一樣跳不出原有的框框，只曉得提醒政府不要動用外匯基金；而不曉得質詢政府，繼續維持與美元掛鈎的聯繫匯率是否已經不合時宜？財爺是否亦應考慮，逐步把外匯基金的美元資產轉為黃金或其他有形資產。 綜觀當前國際形勢，去美元化已是大勢所趨，不但金磚國家在這樣做，連美國的盟友亦在低調地這樣做。特區政府近期不斷強調要對接國內的十五五規劃，而十五五規劃的一項潛藏議程，就是去美元化，新一份預算案似乎在這方面著墨不算太多。