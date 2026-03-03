恃強凌弱何足自豪 窮兵黷武餘害難消

上周六，美國與以色列趁伊朗高層召開會議期間，一舉以密集導彈轟擊高層開會的地方，成功擊殺伊朗精神領袖哈梅內伊，與他身邊的主要領導人。

起初，世人還以為這個戰果只是美以吹噓出來的，但很快就得到伊方的證實。特朗普對這次「斬首」行動取得成功，揚揚自得，以為今次既可威懾世上所有敢於與其作對的國家，還可以讓美國人民看到，其國家在他的領導下已再次偉大起來了。他相信，今次戰果足以扭轉共和黨在中期選舉中的劣勢。

其實，美伊之間實力懸殊，美方要在開戰初期佔到上風並不困難。之前美國在打阿富汗、伊拉克與利比亞時，莫不旗開得勝，只是其後形勢逆轉。美國發現，不但沒法在戰事中實現自己原先的戰略目標，而且還泥足深陷，難以自拔，國力不斷消散，變成後患無窮。最後唯有面目無光地宣布撤兵。特朗普今次憑甚麼不會重蹈覆轍？