恃強凌弱何足自豪 窮兵黷武餘害難消

上周六，美國與以色列趁伊朗高層召開會議期間，一舉以密集導彈轟擊高層開會的地方，成功擊殺伊朗精神領袖哈梅內伊，與他身邊的主要領導人。
起初，世人還以為這個戰果只是美以吹噓出來的，但很快就得到伊方的證實。特朗普對這次「斬首」行動取得成功，揚揚自得，以為今次既可威懾世上所有敢於與其作對的國家，還可以讓美國人民看到，其國家在他的領導下已再次偉大起來了。他相信，今次戰果足以扭轉共和黨在中期選舉中的劣勢。
其實，美伊之間實力懸殊，美方要在開戰初期佔到上風並不困難。之前美國在打阿富汗、伊拉克與利比亞時，莫不旗開得勝，只是其後形勢逆轉。美國發現，不但沒法在戰事中實現自己原先的戰略目標，而且還泥足深陷，難以自拔，國力不斷消散，變成後患無窮。最後唯有面目無光地宣布撤兵。特朗普今次憑甚麼不會重蹈覆轍？
現實是美國的整體實力，相對而言已大不如前；再者今次出擊，除以色列外缺乏其他盟友積極支持，加上烏克蘭這個包袱，美國尚未完全扔得掉。特朗普將很快察覺到，今次美國出擊，會比過往幾次更加吃力。
美國打委內瑞拉尚且可以派遣特擊隊，把委內瑞拉總統生擒回美國受審；但今次打伊朗，只能遠距離射導彈去炸死哈梅內伊，顯示要對付伊朗應比對付委內瑞拉困難。特朗普揚言，要推動伊朗的政權更迭；但他在委內瑞拉都未能成功這樣做，他憑甚麼確保美國可以成功在伊朗這樣做呢？
要幹掉現有的伊朗領導班子並不難，過去美國曾成功鏟除拉登、薩達姆與卡達菲的領導班子，只是由美國扶持起來的傀儡政權，無論怎樣努力，都沒法贏得當地人民的衷心支持。
伊朗人民雖然對現政權有這樣或那樣的不滿，但他們十分明白，日子之所以會過得這麼苦，主要是因為美國的禁運與制裁所造成；他們的領袖只是不願任由伊朗受美國擺布罷了。今次美國殺害他們的宗教領袖哈梅內伊後，伊朗人民對美國的仇恨只會有增無減。美國要完成在伊朗的戰略目標──政權更迭，遠沒有特朗普想像中那麼容易。
美國是這場戰爭的策動者，可以在戰爭何時開打上有絕對的話語權；至於戰事將如何結束、何時結束，則不是美方自己把控得來。伊朗雖然沒有條件打得贏美國，但可以消耗美國的國力，叫特朗普想讓美國再次偉大起來的工程難有成果，美國只會更快地走向衰退。
特朗普以為，這種斬首式軍事行動足以令世上武力不及美國的國家，都乖乖地接受美國擺布，只是大家心裏都不服，都不願意真誠地與美國合作。美國想建立起自己在世上的霸主地位，只會變得更加困難。