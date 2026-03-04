美伊戰爭或會拖延 但不會擴散

美國與以色列於上周六大規模突襲伊朗，企圖一舉鏟除政府核心成員，破壞核設施，以及廢掉伊朗的軍事抵抗力量。 由於事發在星期六，國際金融市場已經休市，投資者沒法按形勢調整自己的倉位，急得像熱窩上的螞蟻。星期一，亞洲市場率先開市，一如所料，股市下跌，油價急升，金價銀價更加升個不亦樂乎。誰知到美國開市後，形勢突然逆轉，銀價突然掉頭回落，金價亦守不住原來的高位。 貴金屬市場的這種表現，顯示美伊戰爭的形勢，並沒有人們原先估計的那麼嚴重，不會演變成世界大戰。貴金屬市場不乏知情人士參與，他們的取態值得想了解時局的人參考。

我基本上亦認為，美伊戰爭只會在頭幾天打得激烈一些；當急風暴雨的日子過去之後，戰爭的規模就會下降，人們就會意識到，這場戰爭或會拖延下去，但不會進一步擴散，大多數人的安穩生活不會受干擾。 我以上的結論建基於以下的觀察： 一、美國並沒有派地面部隊進入伊朗，特朗普汲取了其前任們的慘痛教訓，相信只會利用美國在海空上的優勢，對伊朗進行狂轟濫炸，而不打算派駐地面人員參與實際的管治工作。所以特朗普只呼籲伊朗人借今次機會上街示威，推翻現政權，卻不打算自己落手落腳去推動伊朗政權的更迭。相信只需一個星期左右，伊朗境內該炸與值得炸的設施都已夷為平地。

二、伊朗雖然不服氣，但實力卻有限。之前儲藏的飛彈與無人機很快就會用光，難以無休止地進行報復。伊朗雖有能力生產導彈與無人機，但如果石油賣不出，就會缺乏資源去大規模生產；再者，這些生產設施隨時會遭以色列破壞。伊朗只能利用頑強的意志，用原始的土方法繼續與美以對抗，沒有能力把戰爭進一步擴大。 三、中國與俄羅斯雖然都有譴責美以的侵略行為，但不打算在行動上實際支持伊朗，相信連賣武器給伊朗也會被認為不是時候。至於其他國家，有些連譴責美以也不敢，他們多會置身事外算了。因此，美伊戰爭是沒法進一步擴散的，沒有可能會演變成另一場世界大戰。

從周末香港二手住宅市場熱鬧的情景推測，香港人對美伊戰爭並不太過擔憂，否則不會那麼熱衷去投資不動產。 另一方面，如果特朗普成功地利用「斬首」行動威脅其他國家就範，美國的霸權就有機會繼續維持，美元的國際地位就不會受到那麼大的挑戰，貴金屬價格可能因此而受到壓力，投資者宜密切留意。