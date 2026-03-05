為何美伊開戰後金價不升反跌

美伊開戰初段，金價如脫韁野馬地爆升；眼見快要突破歷史高位時，又突然掉頭回落，且一瀉千里，連破多個阻力位；淡友於是乘機反撲，大有穩操勝券之勢。 為甚麼會這樣呢？不是說亂世買黃金嗎？中東的局勢這麼緊張，買黃金的人應該增加才是，為何金價不升反跌？這種現象該如何去解讀呢？ 其實，金價亦並非不升反跌，而是曾嘗試上升，且亦升了一段不小的幅度，只是後繼的力量不足，才被淡友反撲成功，變成不升反跌。 這種現象顯示，美伊戰爭所產生的後果非常複雜，既有利好的，又有利淡的。覺得消息利好的人先發動進攻，可惜後勁不繼，結果被看淡的人反超。

原因是中東的亂局已持續了一段時間，因地緣政治緊張而選擇買金避險的人，大部分之前已選擇入市，所以上升的力量之前已被消耗，結果後繼乏力。 另一方面，美伊戰爭所引起的後遺症，卻是新出現的，及有實際影響力的。一般而言，新消息對市場所造成的影響會大過早已被市場消化的消息。 伊朗雖然打不贏美國，亦無能力完全封鎖霍爾木茲海峽，但可以增加波斯灣航運的風險，航道的暢通程度大減，中東的石油出口必然會受阻，出口成本大增，油價焉能不升。

而油價上升後，其他商品的生產價格亦會跟著上升，通貨膨脹就會接踵而來。在這種情況下，美聯儲局就更加不傾向減息。 之前國際金價上升，很受聯儲局可能會繼續減息的消息所支持。現在利率可能不降反升，難免對金價有負面影響。 另一方面，近年金價持續上升的主要動力，是世人對美元作為國際貨幣的可靠性開始有所質疑。質疑的原因除了因為美國所欠債務愈來愈多外，還因為美國的國力日衰，飽受中國的威脅。 今次美伊戰爭卻顯示，美國的國力仍很強，起碼在軍事上如是。斬首能力如此「把炮」，這叫其他國家怎敢不屈服於美國的淫威，如是其霸權得以持續。美國在戰場上的優勢，令美元作為國際貨幣的優勢變得更加鞏固。黃金的避險能力隨之顯得失色。

近年貴金屬市場的價格節節上升，對美元的地位無疑是一種威脅。美國對此心中應不是滋味，當想找機會把貴金屬的好友整治一下，叫他們以後不要那麼猖獗。而美國在攻伊戰場上付出這麼高的代價，不可能不乘機在金融市場上也作些收割。因此，我預期金市的淡友還會在下一階段繼續反撲，意圖衝擊貴金屬市場多年建立起來的升軌。