伊朗會出現親美的傀儡政權嗎？

美國突襲伊朗，成功擊殺了領導班子的核心成員，令伊朗的領導權一度處於真空。特朗普乘機號召伊朗人民要勇敢地站起來，推翻迂腐的神權統治，融入自由社會，享受與國際一致的現代化生活。 有人認為，伊朗原先在巴列維年代已是伊斯蘭世界中，最先進、最開放的國家之一，只是霍梅尼發動的伊斯蘭革命成功後，伊朗才再次被拉回政教合一的國度。然而，很多享受過現代化生活的伊朗人是不甘心的。伊朗的女性就曾多次為爭取不戴頭巾的自由作過激烈反抗。因此，特朗普認為，只要有人肯站出來振臂高呼，響應者就會絡繹不絕，一場顏色革命將很快就發動起來。

特朗普說，他已為伊朗人民完成了最關鍵的第一部分工作，把領導層的骨幹差不多一次過全部斬首。第二部分重組新政權的工作，該由伊朗人民自己來接手。不過，至今為止，主流民意並不傾向一面倒傾向美國。 過去，美國曾在推翻塔利班與薩達姆的政權後，很快就在阿富汗與伊拉克建立起親美的傀儡政權；不過，今次卻不會那麼容易。因為，在阿富汗與伊拉克，美國都有派地面部隊進駐，直接參與重組新政權的工作；而今次美國卻不願這樣做。沒有美軍出面主持大局，伊朗很快就會被革命衛隊重新掌控。

美國或許有能力不斷把新的領導班子斬首，卻無法阻止他想成立的傀儡政權不斷被革命衛隊剿滅。美國雖有能力利用海空軍的優勢，不斷在伊朗開展「斬首」行動；但若果不肯派遣地面部隊入場，大部分伊朗的國土依然會掌控在革命衛隊手裏。特朗普的如意算盤不容易打得響。 美國派地面部隊出征，除了用來對付身邊的弱小國家，如海地、巴拿馬、格林納達之外，幾乎就沒有甚麼成功的經驗；受過這麼多的慘痛教訓，特朗普應不會以身犯險，重蹈覆轍。

此外，特朗普今次對伊朗所採取的行動，在伊朗人看來，既野蠻又奸詐，完全是一種侮辱，很難不挑起伊朗人對美國的仇恨。特朗普這邊廂與伊朗進行談判，那邊廂卻密謀殺害伊朗的核心領導人，手段卑鄙。他指伊朗威脅美國的本土安全，可謂完全脫離事實。特朗普不是說伊朗核設施已在去年的轟炸中完全受破壞了嗎？為何今次又以同樣理由再炸伊朗？ 伊朗或許有部分人不喜歡本國某些領袖，但他們並沒有邀請美國來干預內政，更沒有授權美國對伊朗的土地與人民進行狂轟濫炸。在伊朗人看來，境內的石油是屬於伊朗人的，喜歡賣給誰就可以賣給誰，為甚麼要接受美國的限制？

美國對伊朗的所作所為，令伊朗人無法接受那些私下通美的政客成為他們的政治領袖。這種取向是世上大多數民族都有的共性。在伊斯蘭世界尤其如是，親美政權在伊朗已因特朗普的惡行失去發展的土壤。