男人都愛美，不是那種暗地裡偷偷摸摸的愛美，而是光明正大地在社交媒體上分享護膚心得。在網上有個專有名詞—「looksmaxxing」，意思是把自己的外表最大地優化。從最基本的清潔保濕，到醫學美容，甚至是整形手術都在這個範疇裡。苗條的身材、健康的體魄、保養得宜的皮膚，這些不都應該是不分男女的追求？只是這股風潮背後，卻牽扯著一個叫「manosphere」(男性圈)的網絡次文化，那裡充斥著對「性市場價值」的計算，對「獵手眼」和「下顎線」的執迷。在那些論壇裡，男人們互相評價著彼此的臉型，計算著眼距、測量著顴骨角度，彷彿自己是一件等待定價的商品。

從前女人為外表焦慮，如今男人也加入了這場戰局，是平等還是另一種困局？

一方面覺得終於有人懂了——原來保養皮膚、維持身材、在意外表是需要付出時間和心力的。那些曾經說「女人太虛榮」的聲音，如今也開始明白，在鏡前多花時間不是虛榮，而是對自己的尊重。另一方面又會擔心，這股風潮會否逐漸走向病態？當「愛美」變成「必須美」，當「自我提升」變成「自我苛責」，那份初衷，就變了質。

其實，愛美從來不是問題。問題在於我們是為了取悅自己，還是為了達到某個不切實際的標準？