美以攻打伊朗，伊朗頑強反擊，戰事並未如特朗普所預期的「閃電拿下伊朗」，反而有延長跡象。有報導指美國將再度調派航母前往相關海域，表面上是為嚇阻擴戰，實際上顯示情勢日益複雜、難以掌控。
歷史一次又一次證明，戰爭並不能真正解決問題。現代衝突多半陷入長期消耗，代價沉重。戰線愈長，傷亡愈多，社會壓力加劇，仇恨更深。軍事行動頻繁，也提高誤判與連鎖反應的可能，把更多國家捲入危局。到那一步，任何一方都難以全身而退。
政治層面的強硬表態或最後通牒，往往只會造成對立升高。中東問題牽涉歷史、宗教、族群與安全等多重矛盾，並無簡單答案。真正可行的方向，是以「降溫」為前提：立即停火、開放人道援助、建立溝通機制，在有限互信中尋求對話空間。惟有讓戰場靜下來，談判才有可能開始。
這場戰事對全球經濟的隱憂不容忽視。中東是能源中樞與重要航運要道，一旦局勢惡化或航線受阻，油價勢必上揚，通貨膨脹壓力升高，製造與民生成本連帶增加。這已不僅是地緣政治問題，而是將影響全球經濟穩定與民眾生活的現實挑戰。
此刻，美國與伊朗尤應保持克制，避免戰事造成更重大傷亡。各方都該把重點放在止戰與談判上，防止戰火擴散，保護平民安全，維護航道暢通與能源市場穩定。和平進程不會立竿見影，但仍是唯一能減少傷亡、控制風險的途徑。戰火一旦失控，代價恐超出所有人的預期。