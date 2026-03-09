美以攻打伊朗，伊朗頑強反擊，戰事並未如特朗普所預期的「閃電拿下伊朗」，反而有延長跡象。有報導指美國將再度調派航母前往相關海域，表面上是為嚇阻擴戰，實際上顯示情勢日益複雜、難以掌控。

歷史一次又一次證明，戰爭並不能真正解決問題。現代衝突多半陷入長期消耗，代價沉重。戰線愈長，傷亡愈多，社會壓力加劇，仇恨更深。軍事行動頻繁，也提高誤判與連鎖反應的可能，把更多國家捲入危局。到那一步，任何一方都難以全身而退。