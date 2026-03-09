美伊開戰會影響香港的樓市嗎？

美國聯同以色列對伊朗展開激烈的軍事行動後，金融市場風起雲湧、波動不安，有人擔心香港的房地產市場難免亦會受到波及，可能重回下降軌。 我覺得出現這種情況的機會很低，歷史上香港甚少受戰亂拖累，除了直接被日軍入侵那次。除此之外，韓戰、越戰，以至中東的多場戰亂，都沒有為香港帶來太多直接的禍害，反而帶來很多商機。 在戰爭中，物資的消耗會比平時多與快；如是令到香港作為一個免稅自由港的功能可以有更多的發揮空間，交戰雙方都會盡量加以利用。所以，我們雖然不時聽到禁運與制裁的聲音；但本港的貿易與物流生意，卻往往在出現戰亂的時候有增無減。

中國的製造業發達，產品價廉物美，香港是中國產品的集散地，是交戰雙方都會珍惜的後勤支援中心。因此，交戰雙方都不想香港出現動亂，即使鄰近地區烽火連天，香港亦會十分安穩。 此外，由於特朗普到處恃強凌弱，連歐洲的盟友也一樣欺負。世上已不容易找到可以安心的樂土。香港是少數的例外。在一國兩制下，香港的國防事務由北京包辦；據美國軍方情報，中國的軍事實力已不容忽視，在某些領域，美國軍方亦自嘆不如。美國雖然到處「蝦蝦霸霸」，但欺負加拿大、欺負英國，亦不敢欺負香港。香港可算是全世界最安全的地方。

香港除了安全之外，還有法治與自由。生活在香港，產權有保障，人身有自由，營商有機會，社會有安全網，且稅制簡單，稅率低，因此絕對是移民的好去處。過去香港能吸引到的主要是大陸移民，現在世界被特朗普搞到兵荒馬亂，動盪不安，相信連一些原先生活在相對安穩地區的人也開始考慮移民，香港將是值得他們考慮的地方。而那些早前選擇移民海外的香港人，現在亦可能因外圍環境出現突變，而漸生重返香港生活之心。 因此，香港人口即使在生育率不高的情況下，仍有可觀的增長。深圳能有二千萬人口，靠的就是外來移民，不是靠生育率。香港的條件不比深圳差，能發展成一個有千萬人口的大都會一點也不難。

人口增長是房地產的基礎要素。有人就得有居住的地方；有人就得有經濟活動，而人類的經濟活動，大部分都在樓房裏進行。因此聚人的地方，房地產業就有發展空間。 有人擔心，美伊開戰後油價急升，足以引發通脹，令美聯儲局得維持高息以遏通脹。這對香港的樓市不利。不過，利息的上落只是一時的，其影響力遠不如人口增長那樣具根本性。安穩是擇居的首要考慮。 我們生活在一個動盪的時代，幸好有一個和平穩定的國內環境。祖國強大，再加上香港行一國兩制，正是香港房地產的根本價值所在。