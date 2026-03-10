特朗普本以為一舉數得 結果泥足深陷

特朗普上台後，可謂頭頭碰着黑，由馬斯克主理的政府效率部有頭威冇尾陣，只運作了幾個月，就因馬斯克與特朗普鬧翻而無法完成任務。特朗普主催的關稅政策，又被最高法院判為違憲。他以為打兩個電話就可以結束的俄烏戰爭，仍在打個不停。至於特朗普想吞併的格陵蘭，至今仍是丹麥的領地；他曾威脅不惜動武，但至今仍未有行動。事件已令美國與歐洲的關係幾近破裂。 年底之前，美國將舉行中期選舉，特朗普如果沒法及早拿出一份更有分量的政績，一定會害到共和黨失去在兩院的主導地位，令特朗普在餘下的任期裏，更難推行他的政策。他一直想成為繼華盛頓與林肯之後，美國最偉大的總統。這個目標正變得愈來愈遙遠。

特朗普在任內唯一做得較為「成功」的事情，是把委內瑞拉總統馬杜羅強擄回美國受審；並令新上任的總統願意與美國合作，接受美國的支配。特朗普覺得，如果這套可以在伊朗身上故技重施，成效一定更加好。 委內瑞拉與伊朗是中國主要的石油供應國。如果美國可控制這兩國的石油供應，就可以卡中國脖子，制約中國的發展。 此外，伊朗是伊斯蘭國家中對以色列態度最為強硬的一個；真主黨、哈馬斯、胡塞武裝分子，都因背後有伊朗的支持，才能對以色列造成這麼大的困擾；如果能令伊朗政權出現更迭，改由一個親美的勢力當政，以色列一定可以更有效地在中東起主導作用，而美國在中東的利益亦會受到更好的保障。

中東是世上最主要的石油生產基地，除了中國要靠中東的石油外，歐洲、日本與韓國，都十分依賴中東的石油。如果中東的石油控制在美國手裏，這班美國小兄弟都得乖乖按美國的意願辦事。 此之所以，美國才願意動用這麼多的先進武器，一同來對付伊朗。只不過伊朗並不如委內瑞拉那麼容易對付。美國雖然在第一天的行動中，已成功擊斃伊朗最高精神領袖哈梅內伊，以及逾三十名伊朗政府的核心分子，然而此舉並不足以令伊朗政府癱瘓，因而失去還擊能力。更沒有讓親美的反對派有機可乘，成功促成政權更替。

哈梅內伊死後，伊朗很快選出了新的最高精神領袖——哈梅內伊的次子穆傑塔巴；並迅速開展報復性的還擊。很明顯，伊朗政府並沒有因哈梅內伊的死亡而無法運作。 按美國戰爭部的預測，伊朗的反擊能力有限，可供發射的飛彈與無人機相對有限，很快就會力不從心。但現在戰爭已開打超過一個星期，伊朗的還擊仍很猛烈，反而美以的防禦力量開始有不勝負荷的跡象。 特朗普沒有在擊斃哈梅內伊的一刻就宣布勝利並結束軍事行動，而是想繼續搞政權更替，結果騎虎難下；為了避免無功而返，不得不考慮要派遣地面部隊參戰。特朗普若是真的這樣做，只會進一步泥足深陷，令美國的國力消散得更加快。