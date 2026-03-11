美國無法叫伊朗屈服

美國原以為，炸死伊朗最高領袖哈梅內伊後，神權政府就會崩潰；現實卻是，哈梅內伊之死令伊朗更加同仇敵愾，更加不願屈服。美國原先以為打四天就可以大功告成的戰爭，完全沒有沉寂下去的跡象。戰事至今已打了逾十天，伊朗的還擊反而一天比一天凌厲，顯然早有部署，不似是餘下的散兵遊勇在負隅頑抗。 按美國自己發表的戰報，在頭幾天的空襲中，美國已炸毀伊方的防空雷達設施，空軍基地，以及飛彈發射場。近日更宣布已殲滅伊朗海軍的所有艦艇。戰爭的制空權與制海權已牢牢地掌握在美國手上。伊軍已死傷無數，而美軍的死亡人數至今才七個人。

若戰果真是如此亮麗，美國不應在該否派遣地面部隊去伊朗接收戰果的問題上猶豫不決。現實是，有愈來愈多的伊朗飛彈與無人機，衝破以色列的薩德雷達防禦系統，避過愛國者導彈的攔截，成功擊中位於以色列的軍事目標，對以軍造成愈來愈多的嚴重破壞。 伊朗可能是學了中國的兵法，懂得以下馬對上馬，再以上馬對中馬，並中馬對下馬；這樣就可以一負兩勝，取得整體上的勝利。伊朗今次就是在首輪的還擊中，先用速度慢，導向能力差的飛彈與無人機打頭陣，以消耗美以的愛國者導彈。愛國者導彈造價高，補充慢；但伊朗當時出動的雜牌無人機與導彈卻造價低廉，可以大量生產，所以很快就把愛國者導彈消耗得所餘無幾。隨後，伊朗才出動超音速的法塔赫導彈，去攻擊位於以色列的目標，並取得愈來愈好的戰果。

在戰爭剛開始的時候，特朗普曾誇口，美國今次儲備了大量彈藥打這場仗，多多都有得供應；如今只打了十天，美國軍方已表示，沒有料到伊朗方面會有這麼多的無人機與飛彈儲備，並且有這麼好的補充能力。這些軍方人士似乎在預告世人，不要為美國無法短期內勝出感到驚訝。 出現這種情況的原因是美國過於輕敵，以為美伊實力懸殊，「三兩下手勢」就可以把伊朗打垮，不必儲備太多彈藥。相反，伊朗卻深知美國比自己強，必須早作準備。所以不但在物質上作了大量準備，而且在精神上也作好了準備。所謂精神上的準備，就是要不怕犧牲，不怕吃苦，不怕打持久戰。

特朗普今次真是麻煩了。他之前批評拜登叫美國打了一場不應該打的戰爭——俄烏戰爭。如果當時是他做總統，這場戰爭一定不會發生。現在他做總統了，卻陷入了一場更麻煩的戰爭。拜登只出錢，堅決不出人；他卻既出錢，又出人；而且還有意為爭取勝利，出更多的人。如果這場戰爭沒法在年底美國中期選舉前取得勝利，共和黨很可能會失去兩院的主導地位。