美伊戰爭對中國有何影響？

網上有言論認為，美國聯同以色列對伊朗的軍事行動，對中國的影響至為嚴重。因為中國的能源仍非常依賴石油進口。美伊開打後，油價急升，已由60多美元一度上升至100多美元一桶，大大影響中國的生產成本，以及老百姓的生活開支。有些民進黨的支持者甚至認為，這會影響大陸武統台灣的能力。 這些說法大部分都偏離事實。中國是當今世上最注重非化石能源的國家，一早已調撥資源發展太陽能、風能、核能與水力發電，並在儲電與輸電的技能上有很大突破。再加本身亦不斷有新的海上油氣田發現，中國對中東石油的依賴，遠比日本、韓國與歐洲國家小。中國使用電車的比例，世界最高。中國沒有因美伊戰爭，而出現油站排長龍的情況。

伊朗視中國為友好國家，封鎖霍爾木茲海峽後仍特許中國的船隻通過。其他國家的船隻亦紛紛掛中國旗，或宣稱船東是中國人，船員亦大部分是中國人，希望伊朗可以網開一面。相信中國是受霍爾木茲海峽封鎖影響最小的國家。 此外，網上亦有消息說，伊朗之所以有這麼強的還擊能力，皆因中國賣了很多超音速導彈與軍用無人機給伊朗；有人甚至說，伊朗正向中國大量洽購殲-10C戰機，來對抗美國與以色列的空中力量。 我很懷疑這類消息的可靠性，因為中國一貫主張通過外交渠道解決國與國之間的紛爭，沒有理由賣武器給伊朗令戰爭打得更加激烈，相信中國不會這樣做。

不過，在這場戰爭中，伊朗明顯是被欺負的一方，美國分明是恃強凌弱。在這種情況下，中國協助一下被欺負的一方，亦可視作是一種義舉。路見不平拔刀相助，有何不妥？不過，這樣做會與美國鬧翻，風險很大，中國必須謹慎。比較可行的方法，是避免直接賣武器給伊朗，只是把更好的生產技術相授，讓伊朗有能力生產出更為精良的武器；此外亦可透過北斗衛星網絡，為伊朗提供軍事情報，以免美國的突襲這麼容易得逞。 相信特朗普自己亦十分清楚，中國是極不樂意看到美以在這場戰爭中取得勝利的。因為這意味着，中國將在中東地區失去了一個主要盟友，一帶一路的計劃將更難落實。因此，中國不可能不在背地裏支持伊朗，特朗普對此一定心知肚明。

然而，形勢的發展對美國愈來愈不利。美國的軍事物資的補充能力十分弱，支援到烏克蘭，就顧不到以色列；加上美國不想派地面部隊參戰，根本不可能成功清剿伊朗的革命衛隊。這樣打下去，美國只會愈輸愈難睇。因此，特朗普唯一的出路是求習近平放他一馬，勸伊朗坐下來與美以和談，讓美國可以有體面地撤軍。特朗普無以為報，唯有出賣賴清德。