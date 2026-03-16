單對付伊朗 美軍力已捉襟見肘

特朗普原先以為，美以聯軍只需4天時間，就可殲滅伊朗的反擊力量，並成功推翻伊朗的仇美政權，以及確保以色列不再受核威脅。 現在戰爭已打了15天，伊朗的政治領袖雖然一批接着一批被美國「斬首」；但原有的政權並沒有動搖，仇美的態度變本加厲，而且還有能力每天派出無人機，配合導彈攻擊以色列本土及美軍在中東的軍事基地。那些容許美以利用國土上設施去攻擊伊朗的中東國家，亦一樣會成為伊朗的攻擊對象。 事到如今，伊朗的還擊未出現遭制停的跡象，而特朗普亦未敢派出地面部隊，去掃蕩伊軍的「殘餘」力量。霍爾木茲海峽仍控制在伊朗的手裏。美國雖然宣稱，伊朗海軍已被美軍全殲，但卻沒有能力阻止伊朗在霍爾木茲海峽布雷，亦未敢為想通過海峽的商船護航。

沒有人會懷疑，美國的軍事力量遠比伊朗優勝；然而，卻沒法憑這種優勢去達至美國的戰略目標。伊朗仍有力還擊，證明原有政權仍在運作。而伊朗的核設施是否已被摧毀，現在連以色列自己也不敢肯定。否則，何須去年中炸完一次，宣稱已把伊朗的核設施完全炸毀後，今年初又炸多一次。 美國軍方不斷宣稱在戰場上有多成功，但他們卻拿不出一個可以撤軍的時間表。現實是美國不但沒有條件撤兵，而且還得增兵。另一艘航母布殊號，正駛往伊朗海域增援。這很容易被理解為「唔夠打」的表現，起碼可被理解為當地的美軍力量已顯得有點不敷應用，非增派航母不可。

美國有11艘航母，比其他國家加起來的航母還要多，好像很有威勢，問題是這些航母艦齡已經很高，平均已有30歲。經常都有3艘在維修，另3艘在等維修，能派上用場的只有5艘；今次派了3艘去伊朗海域，能留在西太平洋的只有兩艘；其他地方變成真空。 美國很多軍事專家都不明白，為何特朗普一方面要恢復門羅主義，退守美洲；另一方面又在未有深思熟慮下去發動對伊朗的戰爭，給對手有機會了解美國的虛實，把自己的薄弱環節都顯之於世。 本來，美國是世上作戰經驗最豐富的國家，自二次世界大戰後，美國都一直在打仗，除了韓戰與越戰背後的對手強一點，其他的都是實力懸殊的降維欺凌，對美軍的作戰能力沒有多大考驗。

然而，即使是恃強凌弱，美國亦不是仗仗都打得漂亮。在索馬里摩加迪沙一役，美國特種部隊竟不敵當地民兵。原因亦是敗在輕敵。 伊朗的情況比索馬里複雜得多。美國有些有識之士擔心，襲擊伊朗不但無助鞏固作為全球霸主的地位，反而讓世人知悉，美國的霸權已經日薄西山，不再是無堅不摧，很難再號令天下。 當真如是，美元匯價自然升不到哪裏去，隨着美國距離其戰略目標日遠，美元的國際地位只會進一步受到質疑。