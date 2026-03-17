美伊戰爭動搖國際金融市場的底層邏輯

美伊戰爭只打了半個月，種種跡象已顯示，美國已失去這場戰爭的主導權。美國的如意算盤是速戰速決，先利用海空軍的優勢，殲滅伊朗的雷達系統與反擊力量，然後剷除伊朗原有的領導層，成立一個親美的傀儡政權。這樣，美國就可以確保以色列往後不會再受到核威脅。 然而，戰爭開打後，美國只是在初段佔過優勢；但伊朗並未出現政權更迭，革命衛隊仍掌控大局，並有能力不斷展開還擊，以色列受到的威脅有增無減。美國雖然增調了一艘航母增援，但起到的作用不大，無法達到原定的戰略目標。

美國現時已陷入騎虎難下的困局，不出動地面部隊，就無法清剿革命衛隊，推翻現有政權；但出動地面部隊卻可能被伊朗套牢，被逼打一場長期的消耗戰。這只會令美國國內矛盾進一步激化，特朗普餘下的任期就更加難有作為。 因此，明智一點的做法，是美國可先來一個阿Q式的勝利，然後就鳴金收兵，把爛攤子交給以色列算了。不過，這樣一來美國將顏面無存，很難再保得住全球霸主的地位。西方先進國家之所以願意奉美國為全球領袖，最關鍵原因是美國有壓倒性的軍事實力，讓追隨者躲在美國的保護傘下避險，可以省卻不少開支。

美國的軍事實力建基於先進科技與龐大的生產力。可惜，現時只剩下科技上的先進性，卻失去了具體的生產力，量產能力很低，真的打起來，武器彈藥都補給不來，無法在戰場上佔優。美國的B2隱形轟炸機，上世紀八十年代已開始計劃生產，至今才生產了20餘架，現役的只有19架。至於航母，美國更只有圖紙，卻缺乏製造航母的船廠與技術工人。美國的船廠，現時連為航母維修的能力也不完備，下一艘航母可能要拿去韓國製造。美國的軍事能力已大不如前。

伊朗戰爭中美國的表現，令世人感到美國已無力維護作為全球霸主的地位。今後的世界可能不再安穩，美國已無力維持國際秩序，自己亦可能為了「美國優先」，而踐踏國際秩序。 在這種形勢下，資金會傾向分散投資，而不是集中投放在美元資產。以往，世界一有戰亂，資金就流向美國。現在人們開始擔心，把資金留在美國可能更不安全。特朗普無法無天，為了眼前的利益，肆意破壞前人辛辛苦苦建立起來的體制與秩序。有消息說，特朗普可能會逼美債持有人把手上的美債換成零息的100年債券。消息雖然未經證實，但形勢確在驅使美國非這樣做不可。

在這種恐懼下，特朗普只要再在伊朗問題上行差踏錯，資金就會逃離美國市場。美股與美債的價格都會下跌，石油與貴金屬的價格都會上升。由於美元已在國際金融系統長期扮演關鍵角色，它的地位早已根深柢固，不可能一下子倒塌，而是會有一個量變質變的過程；但趨向性已十分明顯。投資宜早作部署。