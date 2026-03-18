美伊戰爭對香港利多於弊

美伊戰爭爆發，港股的首輪反應是大幅回落，反映大部分投資者都不認為這是一件好事。香港經濟是外向型的，所以即使戰事不是發生在本港，一樣可以對香港有破壞力。 首先令人們擔心的是油價上升。中東是盛產石油的地區，中東地緣政治不安，無可避免會影響石油產量。現實是戰爭一開打，中東的油田、產油設施、儲油庫都成了互相攻擊的對象。到霍爾木茲海峽被封鎖之後，中東即使有油出產，也運不出來，難怪油價會升個不停，由60多美元一桶一度升至120美元。

油價上升會帶動物價跟着上升，通貨膨脹就會接踵而來。這不但會增加人們的生活負擔，亦會增加生產成本，更要命的是可能促使美聯儲局加息，那就會影響全球金融市場的投資環境。香港作為一個國際金融中心，利息所造成的影響比油價上升更嚴重。 除了金融業外，貿易與物流是香港另一項經濟支柱。霍爾木茲的航道受阻之後，貿易與物流焉能不受影響。現時問題不僅在於油價上升，而是連貨物也沒法運出來，香港的轉口貿易亦因而受到拖累。 幸好，香港的股市並沒有無休止地跌下去。戰爭開打後，股市的交投量明顯回升，顯示雖有部分投資者因恐懼而卸貨，但亦有人覺得這是入貨的好機會而增持。按新近的市況觀察，好友已漸佔上風，後市可以看好。

現實是中東除了盛產石油之外，還匯聚了很多因賣石油而賺到的資金，是金融界必爭之地。華爾街的投資銀行都非常珍惜來自中東的客戶群；香港想重振金融中心地位時，亦一度把目光瞄準中東。 當時，香港想吸引中東的資金並不容易，因為中東國家亦想打造自己的金融中心。杜拜、阿布扎比與多哈就是其中表表者。現在美伊打起仗來，中東的金融中心也成了攻擊對象。當投資者看到自己熟悉的帆船酒店也受波及，第一個反應是最好把資金盡快調走。

以前，人們會把資金全調去美國，但現在美國也是交戰國，是伊朗報復的對象，亦變得不太安全。如是令香港作為金融中心的優勢變得更為明顯。 中國的軍事力量已不亞於世上任何一個國家，香港有中國保護，和平穩定必然不會出問題。再者，香港行資本主義制度，產權有保障，外匯可以自由流通，再加上法治水平高，稅制簡單，稅率低，營商環境一流。如果這場仗繼續打下去的話，一定會有很多資金繼續轉來香港。 據一些金融界的朋友反映，最近來香港的資金，除了有來自中東國家的，還有來自中國的、俄羅斯的、美國的，以及西歐的。這些資金原本去了中東，現在發覺中東不安全，於是轉投香港。在香港與新加坡之間，他們很多都優先選擇香港。可見香港是這場戰爭的得益者，而非受害者。