特朗普為何還得訪華？

特朗普無法應對霍爾木茲海峽被封鎖的後果，唯有以取消訪華作威脅，逼中國出手協助他解決問題。中國方面未作正面回應，只是再次呼籲各方避免緊張局勢進一步升級，防止區域局勢動盪對全球經濟造成更大影響。 特朗普擺出的姿態是中方很想與他會面，好像急於有求於美國，所以特朗普就可用取消或延後訪華作要脅，要求中方協助解決霍爾木茲海峽被封鎖的問題。 現實是訪華一事由頭到尾都是特朗普自己自說自話，中方只是沒有回絕他罷了。所以他來不來，中方只是悉隨尊便吧，休想可以向中方施壓。

這場戰爭是美方發動的，殺了人家領袖，炸了人家設施，既沒有道歉，又未有賠償，人家當然還以顏色。這一切都是美國與以色列自己搞出來的，可說是自作自受，中國沒有責任代美國去解決問題。 再者，伊朗方面有特許中國的船隻通過，加上中國早有部署以環保能源代替化石能源，油價上升對中國的影響已不如外間估計般大。中國並沒有盡快解決石油危機的逼切性，更不可能派出艦隊去為海峽的航運暢通提供護航服務。解鈴還須繫鈴人，美國不修正自己的錯誤行為，還好意思叫別國為他效勞。

特朗普今次分明是打錯算盤，沒有預計到伊朗的反擊會這樣猛烈，所以才不得不到處求助。可是特朗普本性難移，有求於人還要係威係勢，擺出在威脅人的姿態。他不但對中國如是，對北約盟友亦如是。 他警告北約成員國，若不向華盛頓伸出援手，將面臨「非常糟糕」的未來。現實是美國自身的處境才是非常糟糕，已到了這場仗打下去會非常辛苦，卻又無法抽身的地步。繼續打下去，不但會拖垮美國的經濟，而且還會令特朗普在政治上眾叛親離。 特朗普的幕僚很清楚，威脅中國是不會有好結果的，所以已替總統說過頭的說話降溫，說美國仍很想與中國領袖對話，美國並非以延後會面向中方施壓，只是美國正在打仗，「總統希望留在華盛頓協調戰爭，這時候出訪可能並非最佳選擇」。

現實是北約艦隊的實力遠不如美國，美國自己都做不到的事情，即使拉了北約下水，也不能解決到問題。美國在這場戰爭的唯一出路，是與伊朗簽署停火協議。伊朗不肯無條件停火，開出的先決條件非常辣。特朗普極需要一個對伊朗有影響力的人替他去斡旋一下，可以在停火之餘，亦為美國留點面子。最有能力做調停人的非中國領導人莫屬。 因此，特朗普必須訪華，與中國領導人會面；而中國亦需要趁美國有求於自己的時候，提出交換條件，以令自己的價值最大化。在這種情況下，相信中美領導人的會面是不會拉倒的。