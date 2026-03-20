再打下去會變成霍爾木茲海峽爭奪戰

霍爾木茲海峽被伊朗有效地封鎖後，未獲特許的船隻(主要是油輪)都沒法通過。特朗普對此較被伊朗導彈射中美軍基地還要緊張。原因是霍爾木茲海峽一日未能解封，國際油價都沒法從高位回落，通脹的威脅令聯儲局無法依循特朗普的意願，進一步加快減息的步伐。這不但會令美國的債息負擔高居不下，亦會削弱經濟發展的動力，令特朗普的如意算盤無法打得響。 此之所以，特朗普會這麼緊張，要用威脅口吻來爭取北約出手，協助美國一起去打通霍爾木茲海峽。而且在明知機會率不高的情況下，還想情商中國也來助他一臂之力。由此可見，能否控制霍爾木茲海峽，已成了這場戰爭的關鍵環節。如果美國能佔領霍爾木茲海峽沿岸的軍事要點，並確保船隻安全通行，就可以宣稱這場戰爭已經由美國勝出，可以體面地鳴金收兵。

北約拒絕援手後，特朗普非常不高興。他說，自北約成立以來，只有美國為歐洲出錢出力，歐洲國家享受了這麼多的好處後，卻不肯理會一下美方的需要。他說美國會汲取教訓，以後休想美國再毫無保留地為歐洲作更多的付出。特朗普還預言，日本與韓國亦不比歐洲國家好到哪裏去，他已不對他們寄予厚望。 既然借助外力去打通霍爾木茲海峽的機會已幾近零，美國只能靠自己的力量去完成這項關鍵的任務。伊朗海軍的主要艦隻已被美國擊沉，但霍爾木茲海峽沿岸仍然有很多伊朗的軍事設施與導彈發射基地。美國必須派出地面部隊，才能徹底銷毀這些設施和基地，並有效阻止伊朗革命衛隊在該地區活動。

在這種形勢下，特朗普必須考慮派出海軍陸戰隊去霍爾木茲地區作戰。只有沿岸地區都控制在美國手裏，才可對外宣布航導已經暢通，美國有把握提供護航任務，國際油價就會從高位回落。 很明顯，特朗普原先是不打算這樣做的。這樣做不但會增加軍費開支，而且會帶來美軍性命上的損失，容易激發起國內的反戰情緒。如果這場戰爭因而變成一場曠日持久的消耗戰，以美國現時的國力很快就會不勝負荷。歷史經驗顯示，大國的沒落，很多時都是由一場不成功的戰爭所觸發的。特朗普的幕僚一定會這樣勸阻他。

然而，如果不博一博的話，只會提早被國際認定美國已經無法把持大局，美國的沒落將會提早到來。特朗普為了令國家在他手上再次強大起來，很大機會不惜風險也要博一鋪。 這次，美國聽隨以色列的意見，對伊朗發動大規模的海空攻擊，已弄出了一個「大頭佛」，如果再把戰線拉上陸地，情況就會更加失控。美國很可能一子錯，滿盤皆落索。